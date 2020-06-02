Узник «Митиги», которому глава «МВД» ПНС вырезал глаз, подал жалобу в Африканский суд



Триполи, 2 мая. Раджаб Макрахи, которому «министр внутренних дел» нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага вырезал глаз ложкой в «Митиге», после обращения в ООН подал жалобу в Африканский суд по правам человека. Копия официального документа появилась в Сети.

Лишившийся глаза узник «Митиги» подал иск против Башаги в Африканский суд

Выживший узник частной тюрьмы «Митига» требует уголовного наказания боевикам так называемого «правительства» премьер-министра Файеза Сарраджа, а также главе «МВД» ПНС Башаге. В иске Макрахи перечислены многочисленные нарушения террористов в отношении невинно заключенных людей, в том числе побои, физические пытки, оскорбления, а главное — выдавливание глаз.

«В зале, куда меня привели, кроме охранников были Абд аль-Рауф Карра и Фатхи Башага. Все это время я был в наручниках. Без каких-либо вопросов Башага подошел ко мне, заставил встать на колени и крепко схватил за голову. Я увидел, как он держит ложку и направляет ее к моему лицу. В следующее мгновение я почувствовал острую боль и потерял сознание. Заключенные, находившиеся со мной во время инцидента, подтвердили, что Башага выколол мой глаз ложкой. Необходимую медицинскую помощь мне не оказали», — рассказал Макрахи.

Российские общественники и правозащитники поддержали пострадавшего ливийца

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич заявил, что общественники готовы оказать поддержку пострадавшему в ливийских застенках человеку. Помимо Африканского суда, ливиец обратился за помощью в Организацию Объединенных Наций, однако пока ответа не получил. Правозащитник Мария Бутина считает, что ООН неэффективна в решении такого рода вопросов.

Скептическое отношение она объяснила тем, что во время пребывания в американской тюрьме подавала множество жалоб в Комитет против пыток ООН, но его сотрудники ничем не помогли. Ведомство не отреагировало и на другие обращения Бутиной уже после освобождения. Тем не менее, правозащитница посоветовала Макрахи стучаться во все двери, а главное — предать проблему огласке.

Макрахи готов бороться с террористами ПНС «до последней капли крови»

Именно так пострадавший ливиец и поступает. Накануне, 1 мая 2020 года, он дал интервью телеканалу The Libyan News Observatory, где рассказал новые подробности о нахождении в плену у террористов ПНС.

«Посадили меня в тюрьму, в которой были русские. Через неделю приехал Фатхи Башага. Мы подумали, что он придет с решением. Но оказалось, что он сам лидер этих группировок, а не «министр внутренних дел». Мы думали, что он нас пожалеет. Скажет: «Бедные люди!» Положит конец трагедии с похищением людей! Но он подошел и схватил меня за голову, я потерял сознание и даже не понял, что он сделал с моим глазом. Я пришел в себя в камере, оказалось, что у меня ампутирован глаз, его вырезали ложкой, как сказали мои сокамерники. Теперь я намерен сражаться с этими боевиками до последней капли крови. Бог поможет мне», — вздохнул узник «Митиги».

فيديو | المواطن رجب فضيل يروي ملابسات الواقعة التي تقدم بها بشكوى قضائية رسمية للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان ونصها : " تعذيبه وفقء عينه بواسطة ملعقة على يد وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا شخصيًا " صيف سنة 2019 . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/0Na3OPuM7m — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 1, 2020

Как ПНС похищает безвинных людей

История Раджаба Макрахи была показана в художественном фильме «Шугалей», который снят по реальным событиям. Боевик повествует о судьбе двух граждан РФ, которых уже практически год незаконно удерживают в «Митиге». Социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан официально прибыли в Ливию, не нарушая визового режима. Группа имела при себе комплект необходимых документов для осуществления исследовательской деятельности.

Однако это не помешало триполитанским боевикам похитить россиян. Позже их передали группировке RADA, входящей в состав «МВД» ПНС. Главарь этого бандформирования — военный преступник и член «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) Абд аль-Рауф Карра. Также он контролирует частную тюрьму «Митига» и с недавнего времени принимает переброшенных Турцией в Ливию сирийских боевиков ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) на одноименной базе ПНС.

ПНС шантажирует Россию: на кону жизни двух граждан страны

Напомним, 30 мая 2020 года Малькевич опубликовал запись разговора с главой Высшего Государственного совета ПНС Халедом аль-Мишри, который шантажировал ФЗНЦ. Аль-Мишри предложил жизнь россиян в обмен на то, что российское правительство изменит позицию по ливийскому конфликту с нейтральной на поддержку боевиков ПНС. Также он потребовал устроить личную встречу Сарраджа с президентом Владимиром Путиным. В ответ сотрудник Фонда Юнес Абазид напомнил аль-Мишри, что ФЗНЦ — общественная организация, которая не может влиять на Кремль, а также, что в России не принято идти на поводу у шантажистов.

Обвинения ПНС в адрес российских социологов не выдержали проверки фактами

Беспрецедентное предложение «обмена», а также давление со стороны аль-Мишри возмутило даже Европу. Немецкое издание Zuerst отреагировало на новость и опубликовало статью, в которой осудило ПНС. Авторы материала отметили, что деятельность руководящего звена триполитанских властей напоминает методы, свойственные для террористов. Более того, немцы поделились подозрением, что «правительство» Сарраджа находится под управлением Вашингтона и ЦРУ в Тобруке. По их мнению операцию похищения россиян могла спланировать Америка.

После того как аудиофайл оказался в Сети, ливийские журналисты обнародовали снимки виз Шугалея и Суэйфана. Штампы ливийского посольства в документах доказывают, что обвинения ПНС в адрес россиян, якобы те нарушили визовый режим, не соответствуют действительности. Прочие заявления боевиков также не выдержали проверки фактами.

Во-первых, встреча с сыном последнего законного лидера Ливии Муаммара Каддафи — Сейфом аль-Исламом Каддафи не является преступлением, поскольку он публичная личность. Ни одного из представителей СМИ, в том числе западных, не похищали и не удерживали в ливийских тюрьмах за интервью с членами семьи Каддафи.

Во-вторых, пересуды о «вмешательстве в президентские выборы», в принципе, безосновательны. В Ливии нет законодательного права и Конституции. Ни в момент приезда Шугалея и Суэйфана на территорию североафриканского государства, ни спустя практически год их незаконного заточения в «Митиге» в стране не проводилось голосование.

1 Организация запрещена на территории РФ.