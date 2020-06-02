Баранец назвал условия применения ядерного оружия РФ сигналом «ядерному Западу»

Утвержденные условия применения ядерного оружия Россией означают сигнал «ядерному Западу» о том, что Москва решила играть на опережение в этом вопросе. Об этом Федеральному агентству новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Условия нанесения ядерного удара

Президент России Владимир Путин утвердил основы российской политики в области ядерного сдерживания. Документ предполагает, что применение ядерного оружия является крайней мерой. Право его использования есть у президента.

В документе прописано, что госполитика в области ядерного сдерживания «носит оборонительный характер, направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ и (или) ее союзников».

Москва может воспользоваться ядерным оружием, если российские военные получат достоверную информацию о старте баллистических ракет, выпущенных по РФ. При воздействии противника на критически важные государственные и военные объекты, угрожающем существованию страны, с использованием обычного оружия, ответный удар России будет ядерным. Право применить ядерное оружие у России может быть только в качестве ответных действий на агрессию в отношении страны.

США «рвут ядерные поводья»

Виктор Баранец считает, что принятие данного документа в России связано с политикой США по выходу из договоров, которые регулируют использование ядерного оружия.

«Мы уже четыре года упрашиваем американцев, чтобы решить судьбу договора СНВ-3, так как в следующем году истекает срок его действия. Это чрезвычайно важный договор, которые обуздывает самое страшное в мире оружие и вырабатывает правила игры между нами и американцами. США либо туманят мозги и играют в дурика, либо начинают выдвигать какие-то условия. В рамках его идут интенсивные переговоры, и американцы часто наезжают на Москву. Однако это проклятая американская хитрость никак не может подвести нас к консенсусу, — отметил Баранец в интервью ФАН. — А иногда Вашингтон говорит Москве, чтобы она еще уговорила китайцев, дабы тоже включить их в этот договор. Но Пекин хочет делать оружие в таком количестве, в котором сам считает нужным».

К тому же нельзя забывать, что Белый дом отказывается подписывать договор об ограничении ядерных испытаний, напоминает собеседник ФАН. США «рвут ядерные поводья» и хотят «отправиться в самостоятельное ядерное плавание», что очень плохо для мира.

«Вашингтон никак не хочет, чтобы американский ядерный джин был в международной упряжке. Вот эта ядерная пыль витает над миром, а также вызывает не очень хорошие предчувствия и запахи. Поэтому Кремль решил играть на опережение. Этот документ можно рассматривать, как некое кремлевское предупреждение: мы все видим и контролируем. В документе прописаны различные варианты негативных для безопасности России последствий. Он направлен на обуздание ядерного джина США. Это также сигнал ядерному Западу, что Россия не готова смиренно наблюдать за тем, что ядерные джин все больше начинает высовывать голову», — сказал он.

Ранее Вашингтон задумался о продлении договора СНВ-3, действие которого заканчивается в 2021 году. Однако США намерены расширить его на новые вооружения, а также включить в него Китай. Пекин же в свою очередь заявил, что не заинтересован в подобных переговорах.

21 мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из Договора по открытому небу (ДОН). Власти США обвинили Россию в нарушении условий соглашения. Конгрессмены-демократы из комитета по иностранным делам Палаты представителей США осудили «безрассудный» выход из ДОН, отметив, что этот шаг Вашингтона только «усилит Владимира Путина».

ДОН был подписан в 1992 году, он предполагает, что страны-участники договора могут совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля договоренностей по разоружению.