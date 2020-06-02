Сирийские наемники в Ливии угрожают Египту: что это значит

Зачем Турции Ливия? Почему Анкара стала тратить столько сил и денег на это разрушенное и погруженное в хаос африканское государство? Поддержка близких по духу «Братьев-мусульман»1 (организация запрещена в РФ) уже не тянет на полновесное объяснение действий президента Эрдогана. Речь идет об отправке в Ливию запредельного количества разнообразного оружия и боевой техники (несмотря на эмбарго на поставки оружия), а также солдат и наемников из Сирии.

Как признавался в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей сириец, воевавший (а может и до сих пор воюющий) в Триполи, изначально ему и его товарищам говорили об охране турецких позиций в ливийской столице. Очень скоро сирийских «революционеров» силой стали заставлять идти в бой против бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА). Однако не исключаю, что были и те, кто сами с радостью бросались на амбразуру, о чем свидетельствуют многочисленные видео, без которых обходятся лишь редкие посиделки и вылазки боевиков.

На одном из последних роликов наемник из бригады «Самарканд» приветствует Реджепа Эрдогана, демонстрируя турецкие ящики с оружием и боеприпасами. И обещает, что как только они расправятся с силами Халифы Хафтара, непременно займутся Египтом. Угрожает боевик лично президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси.

Разумеется, можно воспринимать это как браваду молодого «муджахида», но сдается мне, в этом посыле таится куда больше.

Ручные псы султана

За годы сирийского конфликта, в котором Турция одной рукой держалась за стол переговоров в Астане и Сочи, а другую протягивала террористам, Эрдогану удалось сколотить достаточно большую нерегулярную армию преданных и зачастую идеологически заряженных бойцов.

Сегодня эта история имеет мало общего с сирийской революцией и декларируемыми ею целями. Ливия показала, что сирийских «революционеров» можно перебрасывать куда угодно под любые цели.

Таким образом, когда/если в Египте начнется очередной Майдан, мы не удивимся, увидев в толпе сирийских головорезов.

Вернемся в Триполи

По всей видимости, Ливия для Эрдогана стала представлять серьезный геополитический интерес. Во-первых, это ливийская нефть. По данным ОПЕК, ее запасы в 2009 году оценивались в 46,4 млрд баррелей. Во-вторых, через эту страну можно, как через триумфальную арку, войти в богатую и не освоенную Африку. Естественно, Эрдоган меньше всего хочет отдать все это Египту, ОАЭ и Саудовской Аравии.

А меморандум Турции и Правительства национального согласия (ПНС) о взаимопонимании по средиземноморским морским юрисдикциям и вовсе привел в бешенство Грецию, Кипр и Египет. Так, 17 декабря 2019 года в электронном издании Ahval появилась статья под названием «Турция откусывает больше, чем может прожевать в Средиземноморье и Ливии». Автор со ссылкой на военного эксперта Левента Озгюля пишет, что война в Восточном Средиземноморье — вполне реальный сценарий. А Ливия и Крит — наиболее выгодные позиции для Анкары. Таким образом, можно предположить, что Триполи для Эрдогана — это еще и своего рода крепость.

Также нельзя забывать и о «Братьях-мусульманах», чьи интересы выражают официальные позиции Турции и Катара. Налицо попытка «ихванов» закрепиться в регионе (да и во всем мусульманском мире) в качестве безальтернативного политического/духовного лидера. Эти попытки не прекращаются с 2011 года («арабская весна»). И наиболее ярким примером была битва за Египет, в которой «Братья-мусульмане»1 потерпели поражение (Мурси ушел, ас-Сиси — пришел).

Учитывая все это, слова сирийского наемника в адрес египетского лидера уже не кажутся пустыми угрозами экзальтированного туркомана.

1 Организация запрещена на территории РФ.