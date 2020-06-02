Самонкин предложил ужесточить законы РФ, чтобы не допустить повторения погромов в США

Москва, 2 июня. Российские законодатели должны пересмотреть закон о митингах в связи с массовыми беспорядками в США, которые происходят из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Такое мнение высказал глава Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин.

В разговоре с корреспондентом издания «Политика сегодня» эксперт призвал не допустить повторения американского сценария, что особенно актуально в условиях продолжающейся пандемии коронавируса и предстоящего голосования по поправкам в конституцию.

«Наше законодательство должно ориентироваться на людей и улучшаться, а тех провокаторов, которые бойкотируют карантин и устраивают протесты, нужно наказывать. Выписывать им не только огромные штрафы, но и привлекать к уголовной ответственности», — пояснил Самонкин.

Он напомнил, что некоторые представители оппозиции пытались склонить людей выйти на массовые мероприятия, даже несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию. Таким образом, ужесточение законодательства поможет не только предотвратить беспорядки, но и избежать большого скопления людей.

Самонкин предположил, что американские протесты вызваны усталостью населения от эпидемии коронавируса. Власти страны не могут справиться с распространением болезни, что раздражает простых американцев.