Шведские СМИ указали на незаконность заключения социологов из РФ в Ливии и шантаж ПНС

Москва, 2 июня. Шведское издание Free West Media опубликовало материал о российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которые с 2019 года незаконно удерживаются в плену в Ливии. Журналисты обратили внимание, что против заключенных в «Митиге» россиян не выдвинуто ни одного официального обвинения.

СМИ рассказало о ситуации вокруг сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) и отметило несколько деталей. В издании указали, что мужчин не только незаконно удерживают, но и пытаются обвинить во «вмешательстве» в местные выборы, которые фактически даже не были запланированы.

Журналисты также пришли к выводу, что социологи стали предметом торга, поскольку нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии потребовало от ФЗНЦ повлиять на российские власти, чтобы те признали названную структуру в качестве законной власти перед международными партнерами. В издании уверены, что таким образом «правительство» под руководством Файеза Сарраджа шантажирует РФ, передает Nation News.

Федеральное агентство новостей (ФАН) ранее сообщало, что руководитель ФЗНЦ Александр Малькевич рассказывал, как глава Высшего государственного совета ПНС Ливии Халед аль-Мишри выходил на связь с фондом 29 мая прошлого года, предлагая обсудить ситуацию с похищенными россиянами по телефону. Тогда аль-Мишри дал понять, что поможет пленникам, но при условии, что власти РФ на международной арене поддержат ПНС и Сарраджа.

Малькевич назвал запись переговоров с аль-Мишри подтверждением беззакония в Ливии. Он заявил, что она подтверждает факт похищения россиян ПНС, которое желает выменять их на официальную поддержку Москвы. Требования боевиков глава фонда оценил как откровенный шантаж.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей были силой задержаны террористами группировки RADA в мае 2019 года. С тех пор они заключены в частной тюрьме «Митига». Боевики указанного объединения занимаются похищением людей с целью получения выкупа, часть своих жертв перепродают в рабство. RADA входит в состав «МВД» так называемого ПНС Ливии, руководство которого отрицает свою причастность к незаконному удержанию россиян.