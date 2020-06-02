Доктор Мясников рассказал, что делать при скачках давления

Москва, 2 июня. Телеведущий Александр Мясников объяснил россиянам, что делать при резких скачках давления. В первую очередь, нужно пройти процедуру суточного холтеровского мониторинга.

Пациент должен знать, в какое время суток у него повышенное давление и когда давление понижается. На основании этого мониторинга уже назначается адекватное лечение.

По словам Мясникова, не всем пациентам необходимо принимать таблетки для нормализации давления. Некоторым стоит похудеть, другим — отказаться от соли в пище. Третьим поможет здоровый отдых и спокойствие.

Врач подчеркнул, что нервное напряжение и стресс вызывают скачки давления. Под кровяным давлением подразумевают артериальное давление, это один из самых важных маркеров здоровья человека.

Точные показания давления можно определить с помощью тонометра, в последние годы получили популярность полуавтоматические и автоматические тонометры.

Врачи считают, что всех возрастных группах старше 17 лет идеальным давлением является ниже 120/80. У некоторых пациентов давление может повышаться при виде медсестры или любого человека в белом халате.

Поэтому пожилым людям нужно научиться измерять давление самостоятельно.