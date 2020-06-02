Гаражи рядом с жилыми домами вспыхнули в Рощино. ФАН-ТВ

Несколько гаражей загорелись в поселке Рощино Ленинградской области. На месте уже работают спасатели, однако тушение пожара осложняет сильный ветер. Почти вплотную к горящим постройкам расположены жилые дома, и огонь, по словам очевидцев, уже перекинулся на один из них.

Информация о причинах пожара и пострадавших уточняется.