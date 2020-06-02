Киев назвал дату открытия границы с Донбассом

Киев, 2 июня. Украина готовится открыть первые контрольные пункты въезда и выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в Донбассе после 10 июня. Об этом сообщил офис президента Украины.

В пресс-службе президента Украины сообщили, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назвал дату открытия КПВВ на селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса, которое провел глава государства Владимир Зеленский.

«Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что уже готовят к открытию первые КПВВ на линии соприкосновения в зоне проведения ООС после 10 июня», — сказано в сообщении.

Украина, Донецкая и Луганская народные республики закрыли контрольно-пропускные пункты на границе из-за вспышки коронавируса в середине марта. Украинский журналист Виталий Портников отметил, что пандемия коронавируса привела к образованию полноценной границы, разделяющей республики Донбасса и подконтрольную Киеву территорию.

На юго-востоке Украины с весны 2014 года идет гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения превысило отметку в три тысячи человек.