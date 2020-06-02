Крыму грозит потеря фитнес-индустрии после снятия коронавирусных ограничений

Собственники фитнес-клубов и руководители спортивных федераций Крыма направили коллективное обращение главе республики Сергею Аксенову с просьбой запустить работу спортивных залов в максимально короткие сроки, смягчить требования Роспотребнадзора и предоставить дополнительную господдержку индустрии. Под документом, который оказался в распоряжении Федерального агентства новостей, поставили свои подписи почти 70 представителей фитнес-индустрии Крыма.

Руководители и собственники фитнес-клубов, а также главы спортивных федераций Республики Крым считают, что возобновление работы в летние месяцы с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора может так дорого обойтись крымской фитнес-индустрии, что многие объекты будут вынуждены закрыться или влезть в долги. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ФАН озвучил руководитель клуба Viking Gym Валентин Нечаев, инициатор обращения к главе республики Сергею Аксенову.

Крымские спортивные клубы закрылись в конце марта текущего года в связи с общими требованиями эпидемиологической безопасности и пропустили два самых прибыльных месяца, объясняет Валентин Нечаев.

«Обычно в это время приходили люди, которые хотели весной подготовиться к пляжному сезону, а мы как раз зарабатывали на следующие летние месяцы, чтобы оплачивать аренду и выдавать зарплаты в спортивный несезон, — говорит собеседник агентства. — Сейчас нам не удалось отработать это время, и в летние месяцы придется работать себе в минус. А если учесть еще дополнительные затраты на соблюдение требований Роспотребнадзора, то часть крымских клубов предпочли бы не открываться, чтобы не закрыться из-за расходов или долгов».

В сумме убытков крымских клубов уже значатся два месяца простоя, арендная плата, а теперь прибавятся еще и расходы на обеззараживание воздуха рециркуляторами (это оборудование входит в список рекомендаций Роспотребнадзора), средства индивидуальной защиты, санитайзеры, запас дезинфицирующих и моющих средств. По подсчетам Валентина Нечаева, только на средства индивидуальной защиты для клиентов и персонала в месяц ему придется тратить 75 тыс. рублей при летнем скудном заработке клуба в 20 тыс. рублей за месяц.

«Кроме того, мне придется взять еще двух человек в штат, чтобы соблюсти требования Роспотребнадзора, купить рециркулятор — так я сразу ухожу в минус», — комментирует собеседник агентства.

По его словам, у коллег дело обстоит не лучше: одному из клубов придется платить 800 тыс. рублей за незамороженную аренду, другому — отдать почти 500 тыс. рублей за два рециркулятора. Кроме того, клубам необходимо будет использовать предварительную запись, снижать пропускную способность и устанавливать дистанцию между посетителями. В некоторых видах спорта это практически невозможно, объясняет ФАН руководитель школы боевых искусств «Капоэйра Сензала» Мария Волкова.

«Несмотря на то, что капоэйра позиционируется как бесконтактное боевое искусство, мы много работаем в парах, — говорит крымский инструктор. — Конечно, мы можем разметить дистанцию на полу, но добиться того, чтобы дети ее соблюдали, будет очень тяжело. Мы думаем о том, чтобы тренироваться на улице, но условия там не совсем подходят: проводить полноценные занятия на асфальте или на земле несерьезно».

По словам Марии Волковой, следует оценивать не только финансовые потери крымских клубов, но и человеческие.

«Одно дело — не заниматься спортом один месяц и как следует соскучиться, — объясняет она. — Другое дело — начинающие спортсмены, которые только попробовали новый вид спорта, и им закрыли возможность им заниматься. За месяцы простоя они могут потерять интерес и не вернуться к тренировкам. Кроме того, обычно мы объявляем набор на новый сезон к сентябрю, но сейчас им невозможно заниматься».

Инициатор объединения крымских представителей фитнес-индустрии Валентин Нечаев утверждает, что в открывшиеся клубы придут не все, кто тренировался. Например, в Севастополе, где уже работают некоторые спортивные объекты, основные клиенты — это владельцы замороженных абонементов, купленных ранее.

«Они отходят свои абонементы, но дальше вряд ли продлят их, потому что перерыв в работе был не только у нас, и у многих людей сейчас нет дополнительных средств на фитнес, — рассуждает Нечаев. — Кроме того, кто-то опасается эпидемии и не придет в знакомый клуб из соображений безопасности».

В обращении к Сергею Аксенову руководители и собственники фитнес-клубов, а также главы спортивных федераций просят рассмотреть возможность открытия их объектов в максимально короткие сроки, изменить условия работы, изложенные в рекомендациях Роспотребнадзора, и предоставить дополнительную государственную поддержку отрасли, как особо пострадавшей от ограничений работы в связи с мерами по нераспространению новой вирусной инфекции COVID-19.

«До этого нам никто не помогал, — делится с ФАН Валентин Нечаев. — Обращения в Министерство спорта в частном порядке отвергались. Нас услышали только, когда мы объединились. Возможно, нам стоило сделать это раньше. Сейчас мы рассматриваем вопрос о создании крымской ассоциации фитнес-индустрии».

Как стало известно ФАН, в ответ на коллективное обращение с его авторами уже связалась министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова. Первая встреча с представителями спортивной отрасли предварительно назначена на текущую неделю. Федеральное агентство новостей также сделало запрос в крымское министерство, чтобы узнать, как рассмотрят обращение владельцев спортивных клубов и руководителей спортивных направлений.