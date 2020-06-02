Клинцевич предупредил о возможном развале США из-за массовых беспорядков

Москва, 2 июня. Саботаж со стороны губернаторов ряда штатов США, которые не согласны с призывом президента страны Дональда Трампа ужесточить меры подавления беспорядков, может обернуться развалом государства. Такое мнение выразил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор констатировал, что происходящие в США погромы стали одним из аспектов предвыборной борьбы на фоне пандемии коронавируса, экономического кризиса и исторически сложившихся социальных, расовых и этнических противоречий.

Клинцевич считает, что Трамп не сможет подчинить губернаторов, которые выступили против его решения привлечь военных к подавлению беспорядков.

«У них свои избиратели, своя политика», – объяснил сенатор.

По его словам, Трамп призывает к жестким мерам, поскольку видит разрушающуюся государственность. Саботаж губернаторов, предрек сенатор, приведет к усугублению политико-экономического кризиса и возможному распаду США. Клинцевич предупредил, что такой исход чреват последствиями для всего мира.

«Американская исключительность и суперменство закончились. 25% безработных и 280 миллионов стволов на руках – это уже не шутки, а серьезная проблема», – констатировал сенатор.

Массовые беспорядки в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Независимая судмедэкспертиза, проведенная по настоянию родных погибшего мужчины, показала, что он скончался от удушения. Полицейский при задержании наступил коленом на его шею и оставался в таком положении на протяжении нескольких минут.

Мирные протесты начались в Миннеаполисе, где произошла трагедия, пишет НСН. Вскоре они переросли в погромы, перебросившиеся и на другие города: Нью-Йорк, Луисвилл, Денвер.

Трамп назвал происходящие в стране беспорядки домашним терроризмом и пообещал мобилизовать все военные и гражданские ресурсы для прекращения столкновений. Как передает «Царьград», сам глава Белого дома вместе с семьей укрылся в бункере.