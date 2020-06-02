Африканские лидеры жестко отреагировали на убийство афроамериканца Джорджа Флойда в США

Котону, 2 июня. Члены Форума бывших глав государств и правительств Африки 1 июня выразили протест в связи с трагической гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполис, штат Миннесота, США.

Вице-президент Форума и бывший глава Бенина Нисефор Согло сделал официальное заявление по поводу смерти афроамериканца, в котором призвал президента Дональда Трампа немедленно принять меры для прекращения насилия над чернокожими гражданами США, а также сравнил полицейский произвол в отношение цветного населения с преступлениями, совершаемыми против национальных меньшинств во время Второй мировой войны в Европе.

Представители властей других африканских стран также высказались на эту тему.

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо выразил соболезнования семье погибшего в своем твиттере и солидарность со всеми афроамериканцами: «Я сочувствую всем тем, кто любил Джорджа Флойда. Мы поддерживаем наших братьев в Америке. В эти трудные времена мы надеемся, что несчастная и трагическая смерть Джорджа Флойда вдохновит на перемены и напомнит, каким образом Америка сталкивается лицом к лицу с проблемами ненависти и расизма».

Представитель правящей партии ЮАР «Африканский национальный конгресс» Пуле Мэйб призвал президента Сирила Рамафоса взаимодействовать с США по «установленным дипломатическим каналам для ослабления расовой напряженности и укрепления социальной сплоченности между различными расами». Также в заявлении Мэйба говорилось следующее: «Прискорбно, что почти спустя 70 лет после отмены расовой сегрегации в Америке цветное население продолжает подвергаться насилию из-за своего цвета кожи».

Напомним, что афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая 2020 года в Миннеаполисе после того, как белый полицейский Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его так более 7 минут, пока Джордж лежал на дороге лицом вниз. Продолжительное давление на шею вызвало удушение, что и стало причиной смерти. Инцидент произошёл во время ареста Флойда по подозрению в оплате купленной в магазине пачки сигарет поддельными купюрами.

На следующий день, 26 мая, автобусная остановка на месте гибели Флойда стала импровизированным памятником с плакатами и воспоминаниями движения Black Lives Matter, откуда в этот день многотысячная толпа прошла до третьего округа полиции Миннеаполиса. Протест перерос в столкновения. Масштабные беспорядки впоследствии вспыхнули в 16 других городах США. В Вашингтоне был объявлен комендантский час.