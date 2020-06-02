СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии

Чебоксары, 2 июня. ФСБ России предотвратила теракт в Чувашской Республике, в ходе операции был обнаружен тайник с самодельной бомбой, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Чувашской Республике установлено местонахождение тайника с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены», ― говорится в сообщении СК РФ.

В Следственном комитете РФ добавили, что по факту приготовления к совершению теракта возбуждено уголовное дело. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ФСБ и МВД России, устанавливаются детали произошедшего.

По уголовному делу будут проведены судебные экспертизы. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к подготовке теракта.

Ранее двое боевиков были ликвидированы в ходе операции в городе Сунжа в Ингушетии. Нейтрализованные боевики планировали совершить теракты на территории Ингушетии. Личности боевиков установлены. Для задержания боевиков в городе был введен режим контртеррористической операции (КТО).