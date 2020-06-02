Вирусолог Альтштейн объяснил, как устроена вакцина от COVID-19 в виде йогурта

Российские ученые работают над необычной вакциной от коронавируса, которая может предстать перед пациентами в виде йогурта. Эта разработка является уникальной, считает российский вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ранее руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин рассказал о препарате, над которым работают петербургские специалисты. Мукозальную вакцину против нового коронавируса разрабатывают на площадке Института экспериментальной медицины в Северной столице. Сообщается, что сейчас идут доклинические испытания.

Вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал разработку российской «йогурт-вакцины» от COVID-19. Он объяснил, как устроен механизм ее действия.

«Речь идет о том, что в кисломолочную палочку были встроены гены коронавируса, и на поверхности такой палочки есть коронавирусный антиген. Вакцина действительно совершенно необычная — таких вакцин против вирусов не применялось», — объяснил Альтштейн в комментарии ФАН.

При этом заранее прогнозировать, насколько результативной может оказаться такая вакцина, невозможно. Об этом можно будет говорить только после тщательных испытаний.

До этого специалисты научного центра «Вектор» разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос. Вирусолог Альтштейн объяснил, от чего зависит форма препарата.

«По идее, это зависит от природы вакцины — как эта вакцина сделана. Вакцину, которая будет сделана на основе вируса гриппа (ее разрабатывают в «Векторе»), может быть, если этот вирус хорошо размножается, можно попытаться вводить через капли в нос. Если разработка на основе аденовируса, то здесь предпочтительнее инъекция. Какой из этих методов даст лучшие результаты, заранее сказать нельзя. Это должно быть проверено исследованиями», — подчеркнул ученый.

Анатолий Альтштейн добавил, что противовирусных вакцин, которые вводят посредством кисломолочной бактерии, ранее не существовало. По крайней мере, исследователь с такими не сталкивался.