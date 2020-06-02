Лоза объяснил, почему американская акция «Черный вторник» не касается россиян

Представители российского шоу-бизнеса на онлайн-конференции в эфире медиацентра «Патриот» разошлись во мнении, нужно ли россиянам присоединяться к акции поддержки чернокожего населения в США.

2 июня крупные музыкальные лейблы объявили акцию «Черный вторник» и приостановили работу на один день. Это ответ на произвол полицейских США в отношении чернокожих американцев. Речь идет о компаниях Sony Music, Columbia, Warner Music Group, Def Jam, Interscope Geffen A&M, Capitol, Island, Republic, Glassnote Music и других.

Музыкальные лейблы и радиостанции отменили выпуск новых передач, трансляцию и написание песен. Некоторые компании окрасили свои логотипы черным цветом. Аудиосервис Spotify выразил солидарность афроамериканцам, добавив к некоторым плейлистам беззвучную аудиодорожку длительностью 8 минут 46 секунд — столько полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин держал колено на шее Джорджа Флойда, пока тот не умер. После этого инцидента в США начались массовые акции протеста, которые привели к введению режима чрезвычайной ситуации в Миннесоте, Сент-Поле и округе Фултон.

Ведущие эфира медиацентра «Патриот» попросили представителей российского шоу-бизнеса и политиков высказать свое мнение по данному вопросу. По мнению певца и композитора Юрия Лозы, россиянам необходимо сосредоточиться на решении своих проблем, а не тратить усилия на поддержку притесняемых афроамериканцев или кого-либо еще.

Он напомнил, что Советский Союз тратил значительные ресурсы на поддержку народных демократий и это привело к его экономическому краху. К тому же у россиян нет моральных причин, чтобы протестовать по данному поводу, ведь «наши полицейские негров не били».

С ним солидарен Вадим Манукян, блогер, эксперт комиссии Общественной палаты России по СМИ. По его мнению, нам не с руки влезать в проблемы американцев, поскольку «у нас куча своих». То, что происходит в США, Манукян оценивает как массовый психоз и действия полицейских в ответ на мародерство.

Он убежден, что отказ от сочинения музыки или ее трансляции проблему социального хаоса не решит — скорее, даже наоборот, усугубит. Поэтому он призвал россиян чаще слушать хорошую музыку и устраивать собственные флешмобы — в поддержку решения проблем своего государства.

Иную точку зрения имеет член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко. По его мнению, полицейские в Соединенных Штатах явно перегибают палку. Ситуацию в США в области гражданских свобод он оценил как диктатуру полицейского государства, где даже за незначительные правонарушения вы можете получить реальный тюремный срок.

В связи с этим он призвал политиков и государственных деятелей активнее высказываться на международном уровне против действий американского руководства, которое, например, защищает представителей секс-меньшинств в нашей стране и, по сути, «душит демократию в США». Со своей стороны депутат готов поддержать американский народ «против безбожной власти» и оказать чернокожим и латиноамериканцам всяческую поддержку в борьбе за свои гражданские права и свободы.