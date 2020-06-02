«Прожорливые мыши» уничтожили 2700 вагонов зерна из госрезерва Украины

Киев, 2 июня. Около 2,7 тысячи вагонов зерна исчезли со складов государственного агентства резерва Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы МВД страны Михаил Апостол.

По его словам, ущерб оценивается в 29,7 миллиона долларов.

«Почти 2,7 тысячи вагонов зерна, которое должно бы находиться на хранении в Госрезерве, «съели мыши». Сумма убытков — более 800 миллионов гривен (более 29,7 миллиона долларов. – Прим. ФАН). Этот недостаток, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, обнаружили в ходе аудита», — отметил Апостол.

Кроме того, «прожорливые мыши» расхитили государственные резервы в городе Чертков Тернопольской области.

«Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось в более чем 150 вагонах-зерновозах», — добавил советник министра внутренних дел.

СБУ уже сообщала о вскрытии коррупционной схемы, которую возглавлял руководитель одного из подразделений Госрезерва Украины. По данным силовиков, он организовал механизм по незаконному присвоению и продаже государственного имущества, в том числе продуктов.

Ранее председатель правительства Украины Денис Шмыгаль заверил, что власти контролируют продовольственную ситуацию на фоне пандемии коронавируса, а запасов хватит на ближайшие полгода.