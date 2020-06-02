Пугачева в черном латексном плаще восхитила фанатов

Москва, 2 июня. Шоумен Максим Галкин в День защиты детей поделился видео с детьми Лизой и Гарри. На ролике его супруга Алла Пугачева выглядит очень стильно.
1 июня Галкин опубликовал видео, на котором спросил Гарри и Лизу, знают ли они что-то об этом празднике.
«День защиты детей от взрослых. Детей от взрослых будут тоже защищать взрослые», — заявил Гарри.
«Папа, предоставь нас самим себе», — попросила Лиза.
После этого ребята убежали, а Пугачева спросила супруга, понял ли тот вообще хоть что-то из их слов. Галкин согласился, что дети выглядели, как маленькие заговорщики.
«Я не понял, ну ничего», — признался юморист.
Поклонники похвалили звездных родителей за то, что растят артистичных детей. Они также отметили, как хорошо держится Пугачева. Многим приглянулся черный латексный плащ Примадонны.
«Мне кажется, что Алла Борисовна теперь живет в такой гармонии, в какой никогда не была. Это просто любовь, доверие, спокойствие, уверенность, мир в доме, тихая спокойная семейная жизнь. Все встало на свои места, к этому она шла всю жизнь. И это налицо. И пусть говорят, что операции, пластика, ну и что. Только нужно еще что-то, что изнутри греет и светится! Короче, шикарная женщина, которая у нас одна», — написал один из подписчиков.
«Пугачеву не узнать, стильная, как Мадонна», — отметил еще один поклонник.
«Галкин постарел, а Пугачева все моложе», — написал третий пользователь.