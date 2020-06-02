Пугачева в черном латексном плаще восхитила фанатов

Москва, 2 июня. Шоумен Максим Галкин в День защиты детей поделился видео с детьми Лизой и Гарри. На ролике его супруга Алла Пугачева выглядит очень стильно.

1 июня Галкин опубликовал видео, на котором спросил Гарри и Лизу, знают ли они что-то об этом празднике.

«День защиты детей от взрослых. Детей от взрослых будут тоже защищать взрослые», — заявил Гарри. «Папа, предоставь нас самим себе», — попросила Лиза.

После этого ребята убежали, а Пугачева спросила супруга, понял ли тот вообще хоть что-то из их слов. Галкин согласился, что дети выглядели, как маленькие заговорщики.

«Я не понял, ну ничего», — признался юморист.

Поклонники похвалили звездных родителей за то, что растят артистичных детей. Они также отметили, как хорошо держится Пугачева. Многим приглянулся черный латексный плащ Примадонны.