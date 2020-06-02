Сирия, 2 июня. В Даръа неизвестные убили сирийского военнослужащего и выбросили его тело на дороге. На севере Алеппо пять мирных жителей пострадали при столкновении курдских бандгрупп с «Сирийской национальной армией». Взрыв заминированного автомобиля в Идлибе убил двух боевиков «Фейлак аш-Шам».. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: в Хасаке помешали провести патрулирование ВС США, перекрыв дорогу их конвою.

«Сирийская национальная армия» (СНА): сожгла 7 гектаров полей с пшеницей на север Хасаки, в Алеппо ранила пять человек при перестрелке с курдскими боевиками.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в покушении на трех членов «Демократических сил Сирии» в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подозреваются в убийстве двух протурецких боевиков в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишилась трех боевиков в результате нападения неизвестных лиц в Хасаке.

Провинция Алеппо

На севере Алеппо при стычке между боевиками «Сирийской национальной армии» и курдскими бандгруппами пострадали пять мирных граждан. Инцидент произошел в поселке Тахар-Кабир, который находится на линии разграничения сторон протурецких сил и курдских бандформирований. Сирийская обсерватория по правам человека передает, что конфликт был спровоцирован боевиками СНА, которые попытались похитить двух девушек курдской национальности, что вызвало негодование местных, в конфликт вмешались члены военного совета Манбиджа — подконтрольного курдским «Отрядам народной самообороны» формирования. Между группировками завязался конфликт, который вылился в перестрелку в жилом квартале. При перестрелке пострадали пять мирных граждан, включая одного несовершеннолетнего.

Провинция Даръа

На востоке провинции в очередной раз «спящие ячейки» боевиков совершили нападение на представителя официальной власти. На этот раз жертвой нападения стал военнослужащий сирийской армии родом из Эс-Сувейды, его тело было найдено сегодня утром на дороге, связывающей поселения Каркум и Саккак. Согласно информации Сирийской обсерватории по правам человека, данное нападение стало 488 зафиксированным Даръа с июня 2019 года. Всего от действий боевиков пострадало 322 человека, из них 79 — мирные жители. Военные эксперты предполагают, что боевики получают поддержку от сил международной коалиции и действуют с целью дестабилизации обстановки на юге страны.

Провинция Идлиб

Новостное агентство Al Nour сообщает, что на юго-западе провинции несколько протурецких боевиков из состава «Фейлак аш-Шам» пострадали в результате взрыве самодельной бомбы на дороге. Инцидент произошел в поселке Мамбель рядом с международной трассой М4. Ответственность за установку бомбы на пути следования автомобиля пока что не взяла на себя ни одна из действующих в провинции группировок. Не исключено, что погибшие боевики стали жертвами междоусобного конфликта с «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Хасака

Источник в сети Twitter @huseyinbozan, сообщил, что в окрестностях населенного пунктам Абу-Расин не смог проехать американский конвой. В районе Дардар дорогу для патруля ВС США перекрыли сирийские военнослужащие.

На севере провинции продолжаются пожары в полях, которые уничтожают посевы пшеницы и ячменя местных фермеров. Как передает портала Baladi News, новое возгорание возникло к северо-западу от поселения Ярубия, огонь уже уничтожил 7 гектаров сельскохозяйственных культур. Местные обвиняют в случившемся боевиков «Сирийской национальной армии», они поджигали поля в отместку жителям поселков, которые отказались от выплаты нового налога группировке, кроме того боевики уничтожают поля чтобы вынудить фермеров оставить свои участки.

Трое мертвых мужчин были обнаружены местными жителями в окрестностях поселка Тель-Барак. Как сообщает агентство Al Nour, позднее их опознали как пропавших несколько дней назад боевиков «Демократических сил Сирии». Предполагается, что на их патруль совершили нападение боевики «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.