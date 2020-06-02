Политолог рассказал, отправит ли Трамп армию на подавление беспорядков в США

Администрация Белого дома оказывает давление на демократические власти тех городов США, где беспорядки зашли очень далеко. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Задействовать армию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что собирается мобилизовать все ресурсы для прекращения беспорядков в стране. Он пригрозил ввести американскую армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.

«Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные, чтобы остановить беспорядки и грабежи, положить конец разрушениям и поджогам и защищать права законопослушных американцев», — заявил Трамп, выступая в Белом доме.

Американский президент рекомендовал губернаторам задействовать Национальную гвардию в необходимом объеме, чтобы взять под контроль ситуацию на улицах.

«Если какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества жителей, я разверну вооруженные силы Соединенных Штатов и быстро решу эту проблему за них», — добавил глава государства.

Головная боль для Трампа

Как отметил Евгений Валяев, беспорядки в США после гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда будут использоваться в политической борьбе за президентский пост. Дональду Трампу придется заниматься сразу двумя актуальными вопросами, от разрешения которых будет зависеть степень его поддержки на выборах — не только успокаивать расовые беспорядки, но и устранять последствия коронавируса. Это будет происходить на фоне обострившихся проблем не только с Китаем, но и с союзниками типа Германии, с которой у Вашингтона разногласия по «Северному потоку — 2».

«На фоне коронавируса Дональд Трамп может получить определенные плюсы для себя. Ведь он, как только стал президентом, проповедовал курс изоляционизма и усиливал мировую регионализацию, а также стремился возвращать производство обратно в Америку. В первые дни президентства Трамп вышел из Транстихоокеанского партнерства и начал пересматривать формат NAFTA. Коронавирус максимально легитимизирует этот изоляционистский и антикитайский тренд политики Трампа. В глазах американцев, в первую очередь его целевой аудитории, Трамп оказался прав, доверие к нему только возрастет. Выглядит так, что Трамп еще несколько лет назад понимал, что территориальные государства совсем не теряют своей актуальности, а глобальное сетевое взаимодействие имеет множество минусов, например, в усилении позиций Китая», — пояснил Евгений Валяев.

И хотя цифры по заболевшим и погибшим от коронавируса в США выглядят устрашающими, Трамп сможет продемонстрировать американцам, что его политика верна, а ошибки совершают местные чиновники и губернаторы, которые чаще всего оказываются представителями демократов, заметил политолог. Такой же подход будет прослеживаться и в борьбе с погромщиками: Трамп будет критиковать демократов за преднамеренное бездействие.

Трамп атакует демократов

По мнению эксперта, с одной стороны, Трамп не занимается поиском политкорректных выражений при описании погромов. С другой стороны, он не придает этим погромам расовый характер, хотя он четко прослеживается. Трамп атакует демократов, обвиняя их в популяризации левых радикальных взглядов. Трамп неоднократно заявлял, что вина лежит на движении «Антифа», которые используют тему расового противостояния для своих целей. Одновременно с этим он обвиняет демократические СМИ в распространении панических настроений, а также в том, что они занимаются распространением фейков. CNN уже успели найти в беспорядках «русский след». Трамп называл журналистов неудачниками, которые во всем обвиняют Россию.

«Главное, что верно делает Трамп в этой ситуации — он не отмалчивается. Проявить бездействие или игнорировать проблему стало бы главной ошибкой. Я скептически отношусь к тому, что Трамп и правда задействует закон «О восстании» 1807 года или начнет использовать силы армии для подавления беспорядков. Достаточно того, что он заявил о такой готовности, он оказывает давление на демократические власти тех городов, где беспорядки зашли очень далеко. В скором времени, если их не будут подпитывать, беспорядки угаснут естественным образом. После этого Трамп должен будет заявить о поддержке пострадавшего бизнеса. И в таком случае для своей аудитории он снова выйдет победителем из этой непростой ситуации», — заключил Евгений Валяев.

В Миннеаполисе и ряде других американских городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук сотрудников полиции произошли беспорядки. В Интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили и навалились на него втроем. При этом один из полицейских наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, после чего затихает. Он скончался в реанимации.