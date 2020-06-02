Кушанашвили назвал выдумкой историю с женихом Волочковой

Москва, 2 июня. Телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что балерина Анастасия Волочкова выдумала историю с возлюбленным, за которого собралась замуж.

Ранее средства массовой информации писали, что Волочкова больше года рассказывает о любимом человеке, имя которого она держит в секрете. В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ Кушанашвили уточнил, что у Волочковой нет возлюбленного.

По его словам, «такие женщины не хотят, чтобы о них думали как об одиноких».

«Это все статисты около нее. Вы видели его? Это грузчик на фотографиях. У нее всегда будет 17 женихов в неделю. А потом она будет говорить, что ей не повезло с очередным подонком», — подчеркнул он.

Ранее бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась со своими подписчиками фото своего отдыха. Снимки приятного вечера с вином и неизвестным мужчиной она выложила в Instagram.

Балерина опубликовала серию кадров, на которых показала «романтический ужин на полянке». На первых фото знаменитость изображена в расслабленной позе в кресле-качалке. В кадр также попали богато сервированный стол и ухоженный придомовой участок звезды.

Вечер с прекрасной погодой звезда не могла провести в одиночестве, и на следующих кадрах уже можно увидеть два фужера вина, которые держат сама Волочкова и ее тайный спутник. Волочкова уже не впервые заявляет о новом бойфренде, при этом каждый раз старательно скрывая его личность. На последнем снимке видна лишь морщинистая кисть нынешнего ухажера знаменитости.