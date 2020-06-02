Захарова раскритиковала решение Трампа провести заседание G7 без Китая

Москва, 2 июня. Предложение президента США Дональда Трампа провести саммит G7 в расширенном формате верно, но без участия Китая не обеспечивает универсального формата. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, идея о расширенном заседании «Большой семерки» идет в верном направлении. Однако без участия Пекина саммит не обеспечит необходимого представительства.

«Очевидно, например, что без участия Китая едва ли возможно реализовать серьезные начинания глобального значения», — отметила Захарова.

Кроме того, в МИД РФ обратили внимание на высказывание Трампа, что он считает G7 «очень устаревшей группой стран», которая не способна отразить происходить происходящее в мире, сообщает RT.

Захарова подчеркнула, что позиция Москвы хорошо известна. В МИД РФ добавили, что решать вопросы мировой политики и экономики в рамках эксклюзивных клубов западных стран невозможно. Захарова напомнила, что существуют форматы, которые уже доказали свою эффективность ― Группа двадцати и БРИКС, пишут «Известия».

Трамп ранее заявил, что намерен перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него еще четыре государства, в том числе Россию. Недавно глава Белого дома писал в своем микроблоге в Twitter, что хочет провести очередной саммит G7 в очном формате, несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса нового типа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль пока не знает, является ли желание Трампа позвать РФ на встречу «Большой семерки» официальной инициативой.