«Шантаж раскрыл истинное лицо аль-Мишри»: как арабские СМИ реагируют на запугивание сотрудников ФЗНЦ

С 30 мая 2020 года арабоязычные СМИ горячо обсуждают опубликованную Фондом защиты национальных ценностей запись разговора сотрудника ФЗНЦ с главой Высшего совета ПНС Халедом аль-Мишри.

Напомним, 29 мая 2019 года, через несколько дней после похищения россиян в Триполи, Халед аль-Мишри связался с Фондом защиты национальных ценностей и попытался шантажировать его сотрудников. Прямым текстом глава Высшего совета предлагал ФЗНЦ добиться от Москвы встречи с Файезом Сарраджем и продвижения интересов ПНС на международном уровне. Видимо, аль-Мишри совсем не понимал, что общественная организация не занимается политикой и тем более не имеет связей в Кремле.

После того, как запись разговора разошлась по социальным сетям и СМИ, арабские издания поспешили осудить подобное поведение.

Издание «Libyaakhbar» со ссылкой на портал «Alsaaa24» подробно осветило содержание аудиозаписи. У арабских журналистов не осталось сомнения, что речь идет именно о шантаже — пленные в обмен на встречу с Владимиром Путиным. Вышеупомянутое СМИ называет аль-Мишри не иначе как лидером «Братьев-мусульман» (запрещенная в РФ организация), включенным в списки террористов Ливии.

Другое издание — «Roayahnews» — также не стесняется называть аль-Мишри лидером религиозно-политической ассоциации «Братья-мусульмане»1 (видимо, в Ливии), который в истории с шантажом раскрыл свое истинное лицо – шантажиста, бандита, террориста.

«Libya24» в социальной сети Facebook опубликовала визы россиян, опровергнув тем самым прозвучавшее в разговоре заявление аль-Мишри о якобы незаконном их пребывании на территории Ливии.

Еще одно издание «Gulf365» подчеркивает, что шантаж ФЗНЦ является естественным продолжением позиции ПНС по российским мирным предложениям, которые триполитанские власти неизменно отвергают. Вместо обсуждения Триполи выбрал метод шантажа.

Также издание связало попытку запугивания ФЗНЦ с другими подобными случаями. Арабский портал приводит череду неоднократных прецедентов нападения или угроз гражданам Египта, Франции и Южной Кореи. Таким способом ПНС пытается добиться нужных решений по тем или иным вопросам от государств.

Арабоязычный пользователь Twitter указал, что это типичная практика для бандитского правительства. Они ничего не понимают в политике и действуют как привыкли, т.е. как преступники. Аккаунт «@gadalibya17feb» сообщил, что данный разговор в очередной раз доказывает «преступную глупость Мишри».

Очевидно, что публикация аудиозаписи разговора, где аль-Мишри шантажирует сотрудников ФЗНЦ, вызвала бурную негативную реакцию в отношении ПНС, разжигая и без того сильное недовольство так называемым Правительством, прежде всего в мусульманском арабоязычном сообществе.

1 Организация запрещена на территории РФ.