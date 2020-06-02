Награждены самые спортивные семьи Петербурга. ФАН-ТВ  

В городе на Неве подвели итоги конкурса «Семейные тренировки дома», который был организован при поддержке ОНФ. Заявки на участие отправили около ста семей. Участвовать могли все желающие семьи с детьми от 3 до 16 лет. На протяжении месяца они должны были ежедневно тренироваться всем составом. В форме видеоотчетов они отправляли результаты спортивных достижений организаторам. Жюри оценивало энергичность, четкость выполнения упражнений, их креативность и неординарность.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой мы в основном все свое время проводим онлайн. Май — время «Семейных игр», мы традиционно проводим «Семейные игры» и в этом году решили не отменять традицию и провести их в режиме онлайн. Семьи должны были заниматься на протяжении определенного периода времени. Всей семьей заниматься какими-то физическими упражнениями. Главное — регулярность и непрерывность занятий», — подчеркивает член регионального штаба ОНФ Антон Соловьев.

Победу, одержала семья Тележенко — «Спортивные зайцы». К зарядке на даче они привлекли не только детей, но и бабушек, и дедушек. Второе место заняла семья Магуновых — «Могучие орлы». По мнению Виктории Магуновой, конкурс очень кстати пришелся на время пандемии. В семье двое детей, которым очень не хватало физической активности.

«Скучно дома сидеть, надо себя как-то развлекать. Самым спортивным в нашей семье оказался наш любимый Никита — старший сын», — рассказывает Виктория.

«Я рассчитывал, потому что каждый раз в каком-либо конкурсе неожиданно занимаем какое-то призовое место. В конкурсе наша семья решила поучаствовать потому, что в последнее время на улицу выходить нельзя и хочется побегать, попрыгать», — делится впечатлениями старший сын Магуновых Никита.

Победители конкурса получили спортивный приз — велосипед. По словам организаторов, откликов из разных районов города было очень много. Формат оказался довольно востребованным и, возможно, даже после пандемии найдет свое применение.