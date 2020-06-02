Доктор Мясников предупредил об опасности дезинфекции подъездов

Москва, 2 июня. Дезинфекция подъездов может привести к вспышке бактериальных заболеваний. Об этом в эфире программы «Спасибо, доктор!» на YouTube-канале «Соловьев LIVE» заявил доктор и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, из-за обработки бактерии могут приобрести иммунитет к антисептикам.

«Вирус и так не живет на таких поверхностях долго, если он и живет, он все равно неактивный, вы не заразитесь от него», — пояснил Мясников.

Медик уделяет много времени тому, чтобы разоблачать сложившиеся мифы о новой коронавирусной инфекции. Ранее он опроверг вероятность передачи пневмонии нового типа от домашних животных к человеку. Также, как подчеркнул доктор, невозможно заражение COVID-19 через воду и вентиляцию в жилых домах. Кроме того, коронавирус не передается от матери к ребенку во время беременности.

Таким образом, доказанными путями инфицирования остаются воздушно-капельный и через слизистые оболочки рта и глаз, передает телеканал «360».

По последним данным, в России выявлено свыше 423,7 тысячи случаев коронавирусной инфекции, более восьми тысяч из них были зафиксированы за прошедшие сутки. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли 186,9 тысячи человек, пять тысяч пациентов скончались.

Эпидемия нового коронавируса началась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Сейчас наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в США.