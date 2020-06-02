Эксперт не исключил роста цен на бензин в РФ после запрета на импорт топлива

Москва, 2 июня. Глава Независимого топливного союза Павел Баженов прокомментировал новость о запрете в РФ импорта топлива до 1 октября. Он отметил, что цены на бензин будут расти.

По мнению Баженова, рост цен будет связан с инфляцией. Но резкого скачка бояться не стоит, отметил эксперт.

«Сегодня в силу налогообложения привезти, пока не запретили, было выгоднее, чем купить здесь», — пояснил глава топливного союза, его слова передает «360».

Ограничения носят временный характер, чтобы внешние объемы топлива не появились на российском рынке. Таким образом объем продаваемого товара на бирже нефти тоже снизится.

По словам Баженова, переработка нефтепродуктов вышла из фазы убытков и стала работать в плюс. В последнее время и нефтеперерабатывающая отрасль, и розничные продавцы бензина находятся в сложных условиях.

Правительство России считает, что ограничением внешних закупок удастся поддержать отрасль и не придется выделять субсидии из бюджета.