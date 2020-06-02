Путин утвердил основы политики РФ в области ядерного сдерживания

Москва, 2 июня. Президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, его применение признается крайней мерой», — говорится в указе.

В документе отмечается, что основы государственной политики России могут уточняться в зависимости от внешних и внутренних факторов. Ядерное сдерживание направлено на то, чтобы потенциальный противник знал о неотвратимости возмездия за агрессию против РФ и ее союзников.

Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не исключает, что США могут выйти из Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). МИД РФ подчеркнул, что Москва не планирует отказываться от моратория на ядерные испытания до тех пор, пока он соблюдается другими участниками этого соглашения.

Напомним, газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщила, что власти США обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США могут готовить ядерный полигон в Неваде к испытаниям. По его словам, Москва не предпринимала никаких действий в нарушении своих обязательств по запрещению ядерных испытаний. Он также призвал Вашингтон отказаться от распространения дезинформации относительно ядерных испытаний.