Москва, 2 июня. Общественный резонанс больше поможет бывшему узнику триполитанской тюрьмы «Митига» Раджабу Макрахи, пострадавшему от пыток, чем жалоба в ООН. Такое мнение выразила правозащитник Мария Бутина.

Ливиец ранее обратился в ООН, потребовав привлечь к ответственности сотрудников тюрьмы «Митига» и главу «МВД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башагу. Именно по его вине Макрахи лишился глаза.

Бутина, основываясь на собственном примере, констатировала, что шансов на реальную помощь у мужчины мало. Правозащитник вспомнила, как в ООН направляли многочисленные жалобы по ее ситуации — девушку держали в США в одиночном заключении — и обращения с просьбой помочь другим россиянам.

По мнению Бутиной, ООН стала организацией, которая высоко декларирует свой статус и заявляет о защите прав человека, однако на деле не имеет инструментов для того, чтобы помочь оказавшимся в беде людям.

Тем не менее правозащитник призывает не опускать руки и «стучать за помощью во все двери».

«То, что происходит в Ливии — это страшно, и ни один человек не заслуживает такого отношения. Безусловно, должно быть разбирательство», — цитирует девушку «Слово и Дело».

Бутина считает, что требовать решения ситуации нужно всем миром и называть конкретные имена людей, замешанных в бесчеловечном отношении. В качестве примера она привела историю социолога Максима Шугалея, которого вот уже год безосновательно держат в «Митиге», известной своими зверствами. МИД России и Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), сотрудником которого он является, делает все возможное, чтобы скорее освободить мужчину. О Шугалее даже был снят одноименный фильм, вышедший в том числе на английском языке.

«Мир полон небезразличных людей. Все-таки нужно верить в лучшее. Привлекать внимание общества — полезно», — заметила Бутина.

Девушка выразила надежду, что виновные в итоге будут наказаны.

Напомним, что в «Митиге» держат не только Шугалея, но и его коллегу Самера Суэйфана. Больше года назад они отправились в Ливию проводить социологические исследования, были захвачены террористами группировки RADА на территории, подконтрольной ПНС Ливии, и без предъявления обвинений брошены в тюрьму.

О зверствах в «Митиге» рассказывал и другой бывший узник тюрьмы — капитан танкера «Теметерон» Владимир Текучев. Он провел в заложниках три года. Лишь в 2019 году моряка удалось освободить.

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич ранее выразил готовность оказать поддержку бывшему узнику «Митиги» и призвал судить террористов ПНС Ливии международным трибуналом.