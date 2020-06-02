Британские ученые нашли эффективный способ диагностики рака простаты

Москва, 2 июня. Ученые из Бирмингемского университета разработали новый метод выявления рака предстательной железы. Клинические испытания уже запатентованной технологии запланированы на осень.

Используемый ныне тест заключается в анализе крови на наличие простатспецифического антигена (ПСА). Исходя из данных о повышенном ПСА, медики предварительно ставят диагноз. При этом в половине случаев онкологическое заболевание не подтверждается, поскольку ПСА может повышаться по разным причинам. В то же время у четверти мужчин с раком простаты не наблюдается повышенный ПСА.

При новом способе определения наиболее распространенного вида рака среди мужчин используются сложные сахара. Это позволяет выявлять опасное заболевание на более ранних стадиях.

Британские исследователи с помощью синтетического материала углевода создали пресс-форму специфического гликана. Этот сахар крови имеет способность присоединяться к белковым молекулам. В то же время молекула ПСА может содержать до 56 различных сахаров, но только четыре из них связаны с раком простаты.

Предложенная технология также дает возможность определять, насколько онкологическое заболевание агрессивно. До этого не существовало наиболее точного и современного способа обнаруживать гликаны.