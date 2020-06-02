Москва, 2 июня. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников развеял миф об одном из способов передачи коронавирусной инфекции.

По его словам, инфекция не может передаваться через кожу рук, так как единственным доказанным способом заражения коронавирусом является воздушно-капельный путь.

«Кожа рук не заразна. Коронавирус не передается через кожу. Коронавирус передается воздушно-капельным путем», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей коронавируса во всем мире достигает 6,6 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 375 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 423 тысяч случаев, пять тысяч человек скончались. Более 186 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.