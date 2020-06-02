Героем «5 шагов» Навального стал бизнесмен, который сам подал решение о банкротстве​​​​​​​

В «списке обманщиков», участвующих в видеороликах Навального по продвижению проекта «5 шагов», появился новый «герой» — волгоградский предприниматель, утверждающий о банкротстве своего бизнеса из-за мер по борьбе с COVID-19. На деле предприятие было ликвидировано до введения спецмер самим бизнесменом.

Алексей Навальный запустил «акцию», в рамках которой россияне в видеообращениях рассказывают о финансовых и иных проблемах с работой, возникших во время эпидемии коронавируса. Люди также агитируют поддержать проект «5 шагов». Однако среди представленных Навальным героев присутствуют люди с неоднозначной репутацией, а то и вовсе нарушители закона, пытающиеся получить от государства выплаты. Об одном из таких рассказал канал «Фонд бабла с коррупцией».

Штаб Навального поймали на вранье

Авторы канала отметили, что волгоградский штаб Алексея Навального в начале мая разместил обращение местного предпринимателя Сергея Плигина, жалующегося на банкротство его бизнеса (сфера архитектуры) из-за введенных государством мер по борьбе с коронавирусом. В «Фонде бабла с коррупцией» проверили ИП Плигина в базе «Контр.Фокус» и выяснили, что ликвидация деятельности предпринимателя не связана с мерами правительства РФ.

Заявление о ликвидации ИП бизнесмен подал самостоятельно 10 марта 2020 года. 17 марта госорганы внесли изменения и официально прекратили работу частного предприятия. Дата фактического прекращения деятельности объясняется тем, что органам необходимо провести процедуру ликвидации, сопряженную с обработкой документов и проверкой данных. Это может занимать пять и более дней в зависимости от используемой в бизнесе системы налогооблажения, пишут авторы канала.

Как отмечают авторы, режим повышенной готовности в Волгоградской области был введен лишь 15 марта, а нерабочие дни президент Владимир Путин объявил 28 марта.

«Выходит, что организация Сергея Плигина была закрыта еще до начала пандемии в России, и это никак не связано с введенными ограничительными мерами», — подчеркнули в «Фонде бабла с коррупцией».

Авторы каналы отметили, что Плигин и Навальный используют ситуацию с коронавирусом в своих интересах, не обращая внимание на объективные факты. Бизнесмен объясняет проблемы распространением COVID-19, чтобы получить выплаты. Навальный же с выгодой использует Плигина, чтобы разрекламировать своей проект.

Конвейер обмана

Это не первый случай, когда «5 шагов» Навального продвигали сомнительные персоналии. В «рекламе» были замечены мошенники и предприниматели, нарушающие российское законодательство. Проект ранее «двигал» Андрей Ануфриев из Челябинска, заявивший, что трудится на двух работах. Он пожаловался, что на первом месте трудоустройства зарплата снизилась на 60%. Вторая работа, связанная с развозкой людей по домам, и вовсе стала незаконна из-за выписывания штрафов сотрудниками ДПС. Как сообщал «ПолитЭксперт», трудности у Ануфриева могли возникнуть из-за неофициального трудоустройства.

«5 шагов» Навального «рекламировала» владелец частного детского сада Светлана Алвес, пожаловавшаяся на недостаточную госпомощь и отсутствие компенсаций, не позволивших выплатить ее работникам зарплату и отпускные. Бизнесмен потребовала от государства выплатить пособия в «достойном размере». Но позднее в интервью с Алексеем Пивоваровым выяснилось, что прав на получение выплат у нее нет. По словам самой же Алвес, все работники у нее трудились неофициально, потому что она «не задумывалась о каких-то налогах», а в России — «каждый сам за себя». Своим заявлением Алвес не только дискредитировала «5 шагов» Навального и себя, но и создала предпосылку для проверки ее деятельности правоохранительными органами. За неуплату индивидуальным предпринимателем страховых взносов и налогов на зарплату работников предусмотрена ответственность по статье 122 НК РФ или уголовная по статье 198 УК РФ, не исключающая уголовную ответственность.