Иллюзионист Сафронов рассказал, над каким проектом работает во время самоизоляции

Известный российский иллюзионист и телеведущий Сергей Сафронов признался, что хотя его команда сейчас не может гастролировать со своим шоу, у них появилась возможность готовиться к грандиозной новогодней программе.

Российский иллюзионист рассказал Федеральному агентству новостей о том, как пандемия сказалась на его работе, сколько выступлений было запланировано на минувшую весну, но так и не состоялось, а также над каким проектом сейчас трудятся братья Сафроновы.

Многие представители творческих профессий сейчас работают в режиме онлайн, но такой формат Сергею Сафронову не подходит.

«Знаете, я старомоден, — отметил он. — Я фильмы смотрю на DVD, а если был бы VHS, смотрел бы на нем. Поэтому, что касается режима онлайн, то не то чтобы у меня не получается, а просто даже не хочется этим заниматься».

По мнению собеседника ФАН, когда, например, некие блогеры говорят, что зарабатывают в Сети миллионы, они несколько преувеличивают — с их стороны это «только пафос и показуха».

«Что касается нас (родные братья Сергея Илья и Андрей — тоже иллюзионисты. — Прим. ФАН), то для любого творческого человека вот такое, скажем, затишье перед бурей — наоборот, полезно, — сказал Сафронов. — На протяжении нескольких последних лет мы делаем новогоднюю программу, когда за 10 дней показываем где-то 40 шоу. За 10 дней 40 шоу! Представляете?!»

В качестве подтверждения успешности своих шоу иллюзионист привел несколько фактов: три года подряд зафиксирован «солдаут» («все билеты проданы!»), а праздничную программу в общей сложности смотрят 120 тысяч зрителей.

«По рейтингу — у нас лучшее новогоднее шоу, — пояснил собеседник ФАН. — Чтобы такого добиться и к такому прийти, нужно все придумать, родить идеи, как говорится. И вот у нас сейчас как раз время рождения, придумок и творений».

Когда братья Сафроновы выйдут из режима самоизоляции, они всей командой отправятся в мастерские, чтобы начать «сверлить, пилить, варить», создавать новые декорации для следующего иллюзионного новогоднего шоу, заверил Сергей.

Телеведущий рассказал ФАН, что из-за пандемии COVID-19 были сорваны десятки выступлений, причем не только в России, но и за рубежом.

«Могу сказать откровенно, что на весну мы «взяли» 30 городов, — свидетельствует иллюзионист. — Мы их «набираем» для того, чтобы поддерживать форму. Артистам, как и спортсменам, это необходимо делать. Корпоративная история не дает того, что ты получаешь, делая полноценное двухчасовое шоу при полном зале».

Сергей признался, что когда выступления стали отменять, он не сильно расстроился — на то есть свои основания.

«За эти, наверное, лет пятнадцать, гастролируя по городам России и ближайших государств, я навидался, в каком ужасном состоянии находятся драматические театры, дома культуры и прочее, — отметил собеседник ФАН. — Мы видим, какие страшные и грязные гримерки, какие убогие площадки. Поэтому везти туда качественное и дорогое шоу желания особого нет».

Более того, организаторы то и дело выпрашивают скидку, сетуя на то, что им все обходится очень дорого, поделился Сафронов.

«С этой самоизоляцией у них точно теперь есть весомый аргумент, что все тяжело, все плохо и так далее, — отметил телеведущий. — Но вот вам обратный пример. Мы планировали этой весной впервые поехать в Германию. И наше выступление там не отменили, а перенесли на осень».

По мнению Сергея Сафронова, немецкие организаторы отнеслись к решению вопроса с программой более внимательно и профессионально.

«А российские организаторы просто стали все отменять, — признался он. — И, наверное, нам и самим уже туда не очень хочется ехать»

Полный текст интервью с Сергеем Сафроновым читайте позже на сайте ФАН.

Ранее однофамилец иллюзиониста — не менее известный российский художник Никас Сафронов — прокомментировал жалобы некоторых представителей отечественного шоу-бизнеса на безденежье в период пандемии коронавируса.