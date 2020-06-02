Жители Хасаки блокируют военные конвои США, выступая в поддержку Башара Асада

Арабское население восточных провинций Сирии поддерживает правительство Башара Асада и выступает против присутствия военнослужащих США на своих землях. Эксперт Константин Соколов рассказал Федеральному агентству новостей, почему местные жители блокируют передвижение американских военных.

Антиамериканские настроения

Местные жители совместно с военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) перехватили конвой американских военных, который направлялся из Ад-Дердара в район Абу-Расин, находящийся на севере провинции Хасака. Информацию об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

#عاجل || #سانا

مراسل سانا: الأهالي وعناصر من #الجيش العربي السوري يعترضون رتلا للاحتلال الأمريكي حاول التوجه من #الدردارة الى منطقة #أبو_راسين بريف الحسكة الشمالي ويجبروه على التراجع — سانا عاجل (@SanaAjel) June 2, 2020

По имеющейся информации, после того как местные жители остановили конвой американских военнослужащих, солдатам США пришлось развернуться и уехать в другом направлении.

Обратим внимание, что за последние несколько месяцев — это далеко не первый случай, когда местные жители в провинции Хасака выступают против присутствия в этой провинции оккупационных американских войск и курдских боевиков из «Сирийских демократических сил» (SDF), тесно связанных с Вашингтоном.

Так, в конце апреля жители населенного пункта Фарфара, находящегося на севере Хасаки, забросали камнями бронеавтомобили конвоя Вооруженных сил США. Изначально сирийцы перегородили дорогу, а когда конвой приблизился к ним, начали выкрикивать антиамериканские лозунги и забрасывать бронемашины камнями.

Residents of several villages in the southern #Qamishli countryside have intercepted a #US convoy and forced it to return.



When will you realize that you are not welcome in #Syria??? pic.twitter.com/tFZ25LJCoj — Nadia Abid (@NadiaAbidd) April 22, 2020

Выступали против присутствия американских военнослужащих также жители деревень Умм аль-Гадир и Таминат-Рахия, расположенных недалеко от населенного пункта Камышлы. Они тоже блокировали проезд колонны бронемашин США.

Fire breaks out in harvested wheat fields in Abu Rasin area, Hasaka countrysidehttps://t.co/qXstiIB7QO — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) May 28, 2020

Сейчас в ряде провинций Сирии бушуют пожары на сельскохозяйственных угодьях. По мнению местных жителей, за поджогами могут стоять не только боевики вооруженных группировок, но и американские военные. Так, накануне сообщалось о находке американского газового воздушного шара на сельскохозяйственных землях между деревнями в Эс-Сувейде, который, предположительно, использовался для разжигания пожаров.

Эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, с чем связаны регулярные протесты местных жителей против присутствия американских военнослужащих на востоке Сирии.

Незаконность присутствия

Как замечает собеседник ФАН, необходимо помнить, что американские военнослужащие находятся на территории Сирии незаконно, поскольку правительство Дамаска не давало официального разрешения на их деятельность в своей стране. Поэтому блокирование перемещения военнослужащих США следует рассматривать как одну из форм давления на Вашингтон.

«Для того, чтобы восстановить мир в Сирии и на Ближнем Востоке, необходимо сделать так, чтобы американские военные убрались из этого регионе. Причем важен не только вывод солдат Вооруженных сил США, но и прекращение финансирования и снабжения Вашингтоном вооруженных группировок. Пока это не произойдет — мы будем видеть такие инциденты, потому как они неслучайны», — говорит эксперт по геополитике.

Поддержка официальных властей

По словам Константина Соколова, протесты местных жителей против американцев связаны также и с поддержкой в восточных провинциях страны законного правительства Сирии в лице президента Башара Асада.