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Жители Хасаки блокируют военные конвои США, выступая в поддержку Башара Асада

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Жители Хасаки блокирую военные конвои США, выступая в поддержку Башара Асада

Арабское население восточных провинций Сирии поддерживает правительство Башара Асада и выступает против присутствия военнослужащих США на своих землях. Эксперт Константин Соколов рассказал Федеральному агентству новостей, почему местные жители блокируют передвижение американских военных.

Антиамериканские настроения

Местные жители совместно с военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) перехватили конвой американских военных, который направлялся из Ад-Дердара в район Абу-Расин, находящийся на севере провинции Хасака. Информацию об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

По имеющейся информации, после того как местные жители остановили конвой американских военнослужащих, солдатам США пришлось развернуться и уехать в другом направлении.

Обратим внимание, что за последние несколько месяцев — это далеко не первый случай, когда местные жители в провинции Хасака выступают против присутствия в этой провинции оккупационных американских войск и курдских боевиков из «Сирийских демократических сил» (SDF), тесно связанных с Вашингтоном.

Так, в конце апреля жители населенного пункта Фарфара, находящегося на севере Хасаки, забросали камнями бронеавтомобили конвоя Вооруженных сил США. Изначально сирийцы перегородили дорогу, а когда конвой приблизился к ним, начали выкрикивать антиамериканские лозунги и забрасывать бронемашины камнями.

Выступали против присутствия американских военнослужащих также жители деревень Умм аль-Гадир и Таминат-Рахия, расположенных недалеко от населенного пункта Камышлы. Они тоже блокировали проезд колонны бронемашин США.

Сейчас в ряде провинций Сирии бушуют пожары на сельскохозяйственных угодьях. По мнению местных жителей, за поджогами могут стоять не только боевики вооруженных группировок, но и американские военные. Так, накануне сообщалось о находке американского газового воздушного шара на сельскохозяйственных землях между деревнями в Эс-Сувейде, который, предположительно, использовался для разжигания пожаров.

Эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, с чем связаны регулярные протесты местных жителей против присутствия американских военнослужащих на востоке Сирии.

Незаконность присутствия

Жители Хасаки блокирую военные конвои США, выступая в поддержку Башара Асада

Как замечает собеседник ФАН, необходимо помнить, что американские военнослужащие находятся на территории Сирии незаконно, поскольку правительство Дамаска не давало официального разрешения на их деятельность в своей стране. Поэтому блокирование перемещения военнослужащих США следует рассматривать как одну из форм давления на Вашингтон.

«Для того, чтобы восстановить мир в Сирии и на Ближнем Востоке, необходимо сделать так, чтобы американские военные убрались из этого регионе. Причем важен не только вывод солдат Вооруженных сил США, но и прекращение финансирования и снабжения Вашингтоном вооруженных группировок. Пока это не произойдет — мы будем видеть такие инциденты, потому как они неслучайны», — говорит эксперт по геополитике.

Поддержка официальных властей

Жители Хасаки блокирую военные конвои США, выступая в поддержку Башара Асада

По словам Константина Соколова, протесты местных жителей против американцев связаны также и с поддержкой в восточных провинциях страны законного правительства Сирии в лице президента Башара Асада.

«В глазах сирийцев он уже стал победителем в этой войне и безусловным лидером. Подтверждает это и то, что в акциях принимают участие сирийские военные, которые пользуются доверием среди населения.

В нынешней ситуации только сирийское правительство может обеспечить безопасность граждан и развитие восточных территорий страны. Понятно, что американцы и курдские боевики будут делать все, чтобы помешать этому. Но народ Сирии настолько истосковался по миру и стабильности, что очень хочет перехода под управления официального правительства. Других сил, способных обеспечить порядок, попросту нет», — заключил Константин Соколов.

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