Врио главы Чувашии раскритиковал уволенного предшественника

Правительство Чувашии при экс-главе Михаиле Игнатьеве не смогло использовать все возможности и резервы республики, чтобы она заняла достойное место среди российских регионов. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил врио главы Чувашской республики Олег Николаев.

Собеседник ФАН оценил работу предшественника на посту главы республики, рассказал о своих первых шагах после назначения и поделился успехами Чувашии в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Иск Игнатьева? Не фейк ли это?..»

— Олег Алексеевич, как вы можете охарактеризовать время правления вашего предшественника, Михаила Игнатьева? Почему, по вашему мнению, произошла его отставка в январе этого года?

— Моя оценка будет субъективной. Статистика — лучший показатель того, как работает тот или иной человек на должности особо высокого ранга. Все данные, к сожалению, говорят, что за последние годы Чувашия не очень хорошо выглядела на фоне остальных субъектов федерации. Как итог, мы попали в десятку регионов РФ с худшим уровнем социально-экономического развития. Эти показатели говорят о том, что в республике не были использованы те возможности, которые у нас есть.

Регион у нас благоприятный, с точки зрения экологической обстановки и географического расположения, в Чувашии есть неплохая научно-техническая база. Но при этом, на мой взгляд, правительство, которое работало до отставки Михаила Васильевича, не смогло использовать все потенциальные возможности, аккумулировать внутренние резервы, расставить приоритеты, чтобы в конкурентной борьбе занять достойную позицию в глобальной производственной цепочке.

— Вы знаете об иске, который господин Игнатьев подал к президенту России Владимиру Путину?

— Читал об этом.

— Почему ему вообще пришла в голову такая идея?

— Я узнал обо всем из СМИ. Всего себя я отдаю на то, чтобы реализовать задачи, которые стоят перед республикой. Мы сейчас занимаемся детальным, глубинным анализом всех программ, которые действовали и действуют в республике, смотрим, какие возможности у нас есть. Работы добавила и коронавирусная инфекция.

Конечно, со всеми этими заботами я не интересовался иском Игнатьева. Трудно сказать за человека, что им двигало. Лично мне кажется, что глава региона не должен был идти на такой шаг. Есть сомнения в том, не фейк ли это. До конца не верится… А ввиду того, что сам с ним не общаюсь, не могу ему лично задать этот вопрос.

У республики есть резервы

— Как происходила передача власти от Игнатьева к вам?

— Как таковой, передачи власти не было. Сначала президент России подписал указ о досрочном прекращении обязанностей главы республики Михаила Игнатьева, а следом подписал указ о назначении врио меня, Олега Николаева. Вот и вся передача власти…

Как только я приступил к выполнению обязанностей, тут же был сделан анализ работы действующего правительства. По закону я в любом случае должен был принять решение о его отставке и сформировать правительство заново. Формируя новый состав, я прежде всего смотрел на персональные компетенции каждого члена кабинета министров.

Второй этап нашей работы — анализ бюджета. Это главный инструмент реализации задач, которые ставит перед нами президент, по реальному изменению условий жизни населения. В бюджет заложены средства на национальные проекты и цели. Мы оперативно проанализировали действующий закон о бюджете и внесли в него определенные изменения. Тем более что этот процесс был запущен еще до моего прихода на должность врио главы республики.

— Что дальше?

— Третий наш шаг — это анализ стратегических документов, в первую очередь «Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года» и других программ деятельности органов исполнительной власти и муниципалитетов. Эта работа и сейчас нами ведется.

Отмечу, что мы подошли к этому вопросу практично. Проанализировав документы, мы решили выработать программу конкретных действий, с обозначением сроков и показателей. Нужно рассчитать все необходимые ресурсы для реализации этих программ, основываясь на тех внутренних резервах, которые имеются у республики. Эта работа идет, мы планируем завершить ее к концу июня — началу июля, чтобы начать активно ее реализовывать.

— Какие конкретные кадровые решения были приняты вами после того, как вы были назначены врио главы Чувашии?

— Была изменена структура действующего правительства: воссоздано министерство промышленности и энергетики республики, реорганизованы ряд других министерств и ведомств. Часть функций передана от одних ведомств другим. Таким образом, была произведена оптимизация структуры органов исполнительной власти республики.

Затем под нужный функционал осуществлялся подбор людей. Из старого состава осталось лишь несколько человек: это бывший председатель правительства (сейчас он министр экономического развития и имущественных отношений), его заместитель — ныне министр сельского хозяйства, и министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций… Остальные министры подобраны новые.

— Чем руководствовались при подборе кадров?

— Самое главное — это внутреннее желание поработать на те изменения, которые необходимо реализовать в республике. Не всегда важны текущие знания, важно желание делать достаточно тяжелую повседневную работу. Да, иногда не удается быстро поменять ситуацию, иногда для этого нужно прикладывать, может быть, не слишком ощутимые, но последовательные действия в течение долгого времени.

Переломить COVID-19

— Как в республике обстоят дела с коронавирусом?

— Ситуация требует серьезного внимания и мобилизации всех органов исполнительной и муниципальной власти. Мы, как Нижний Новгород и Владимир, находимся на трафике большого движения, значительное количество экономически активного населения Чувашии работает в других регионах, в том числе в Москве.

По самым скромным подсчетам, число людей, которые выезжают за пределы Чувашии, чтобы зарабатывать на жизнь, — 160–180 тысяч человек. Для сравнения, все экономически активное население республики — чуть больше 650 тысяч. Очевидно, внутренняя миграция, как мы и ожидали, способствовала увеличению числа заболевших.

Мы готовились к этому так же, как и вся страна: разворачивали специализированные койки — их у нас сейчас 1477. Из них 609 коек — в рамках норматива Минздрава РФ под коронавирусных больных, остальные — для лечения больных внебольничной пневмонией.

На сегодняшний день у нас госпитализировано чуть более 1150 человек. Часть из них больны COVID-19. Ситуацию осложняет увеличенное количество больных внебольничной пневмонией и ОРВИ. Эти болезни являются хорошей средой для развития коронавирусной инфекции.

— Какие меры предпринимаются руководством Чувашии?

— Чтобы переломить ситуацию, мы действуем, как и вся страна, следуя рекомендациям Роспотребнадзора. Это прежде всего дисциплинированная самоизоляция и обеспечение исполнения всех мер предосторожности: маски, перчатки, дезинфекция, социальное дистанцирование.

У нас 26 муниципальных образований, и в них ситуация очень разная. Есть такие, в которых обстановка достаточно благополучная, в других она более напряженная. Проблемы с ростом заболеваемости были, например, в Ядринском районе. Там мы ввели более жесткие ограничительные меры и провели дезинфекцию, чтобы взять под контроль развитие болезни. Надеюсь, на этой неделе ситуация поменяется.

Естественно, в эпоху коронавируса мы работаем над тем, чтобы реализовать все те задачи, которые ставит перед нами президент. Мы стараемся, чтобы меры поддержки были доведены до каждого гражданина, будь то медицинские работники, социальные работники, семьи с детьми или иные категории, которые имеют на это право.

Кроме того, вы же знаете, коронавирус в любом случае закончится, жизнь продолжается. И поэтому мы активно работаем над тем, чтобы обеспечить минимальную просадку экономики и ее поступательное развитие, как только позволит ситуация.

— Во многих регионах страны наблюдались проблемы с несвоевременными выплатами медикам пособий по поручению Владимира Путина. Были ли подобные проблемы в Чувашии?

— Мы делали все, чтобы выплатить эти деньги. Мне было очень радостно увидеть, когда подводились итоги реализации поручения президента, в числе трех благополучных регионов Чувашию. Для этого мы заблаговременно организовали всю необходимую работу: учет тех, кто работает в «красных зонах», кто работает с коронавирусными больными, соответствующее оформление документов, соглашений, расчетов, табелирование…

Эта подготовительная работа позволила быстро обеспечить логистику с деньгами, их перечисление из министерства финансов министерству здравоохранения, оттуда — лечебным учреждениям, а от них — конкретным медицинским работникам. До 15 мая, как и было обозначено, мы реализовали выплаты всем медработникам, которым это было положено за апрель, до 18 мая обеспечили выплаты и за май. На текущий момент работники сферы здравоохранения Чувашии получили все полагающиеся им выплаты за март, апрель и май.

Экономика республики выдержала пандемию

— Коронавирус ударил в том числе и по предпринимательскому сообществу. Как руководство Чувашии поддерживает средний и малый бизнес?

— Работа ведется системно и состоит из нескольких блоков.

Первый — максимальное информирование предпринимателей о мерах, которые приняты и реализуются на федеральном уровне. Здесь мы работаем с коллегами из федеральных органов исполнительной власти, прежде всего с ФНС.

Второе направление — координация мер поддержки, осуществляемых банками, лизинговыми компаниями и иными структурами, которые находятся вне полномочий региональных и федеральных органов исполнительной власти, но при этом являются источником возможной поддержки для предпринимателей. Здесь мы сопровождаем предпринимателей и банки, собираем их на площадке правительства в режиме видеоконференции, вырабатываем механизмы их взаимодействия.

И третье направление — это непосредственно наши действия по поддержке бизнеса и экономики. Разным сферам бизнеса — разные формы поддержки. Прежде всего надо говорить о малых и средних предприятиях — здесь мы приняли все решения, доступные нам на региональном уровне: снижена аренда республиканского имущества, действует отсрочка платежей и так далее. Кроме того, мы снизили налоговую базу для субъектов малого и среднего бизнеса по специальному режиму налогообложения до минимальных значений.

— Как дела у самозанятых?

— У нас не было людей, которые работают в режиме самозанятости. Мы только-только приняли закон, чтобы с 1 июля люди могли в том числе реализовать свою деятельность в такой форме.

Мы полностью пересмотрели все формы поддержки предпринимательской активности и занятости, существенно докапитализировали систему поддержки бизнеса. Будем и дальше капитализировать ее за счет средств федерального бюджета и собственных ресурсов, чтобы она могла поддержать субъекты среднего и малого бизнеса.

Плотно работаем мы и с крупным бизнесом. Даже если не в нашей компетенции, к примеру, отменить какие-то налоги, мы изучаем, какие у них есть проблемы. Я говорю прежде всего о системообразующих предприятиях как федерального, так и регионального уровня. Мы работаем вместе с ними, чтобы обеспечить максимально мягкое прохождение этого сложного периода.

— Как же прошли первые месяцы самоограничительных мер для бизнеса в Чувашии?

— В апреле мы приняли решение о том, чтобы в республике во время ограничительных мер все же могли осуществлять деятельность крупные промышленные предприятия, строительные организации, предприятия генерации электроэнергии и сферы ЖКХ, сельскохозяйственного производства и агропромышленного комплекса. Мы плотно взаимодействовали с ними по вопросам обеспечения мер защиты, чтобы люди на предприятиях не заболевали. К счастью, мы смогли не допустить там вспышек заболевания. Это позволяет поддерживать уровень экономики Чувашии на достаточно высоком уровне.