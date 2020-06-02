Главный детский онколог России назвал самые частые виды рака у детей

Москва, 2 июня. Главный детский онколог России, советник директора НИИ детской онкологии и гематологии имени Блохина, главный внештатный специалист минздравсоцразвития России, академик РАН Владимир Поляков рассказал о частотности детских раковых заболеваний.

Эксперт отметил, что рак в России и мире сильно «помолодел» — все чаще им заболевают дети в раннем возрасте. И именно у детей чаще преобладают опухолевые заболевания мягких тканей и органов, называемые саркомами.

Также часто маленькие пациенты страдают злокачественными опухолевыми заболеваниями крови. Среди них преобладают различные варианты острого лейкоза, в частности, около 30% наблюдений составляет лимфобластный лейкоз.

«Заболевания крови составляют порядка 45%, а остальные составляют опухоли соляной природы, которые поражают органы. Из них порядка 20% составляют опухоли головного и спинного мозга, остальные примерно в одинаковом соотношении от 5% до 7% приходится на саркомы мягких тканей, костей, нейробластомы, опухоли почек», — подчеркнул детский онколог в интервью изданию «Ридус».

По словам эксперта, в настоящее время легче всего поддаются лечению заболевания крови. Около 90% детей удается излечиться благодаря успешной лекарственной терапии. Также 80% положительных исходов наблюдается после лечения злокачественных опухолей почек.

Хуже лечатся саркомы мягких тканей и саркомы костей — они слишком быстро дают метастазы.

«Очень хорошие результаты мы сейчас имеем при лечении злокачественных новообразований печени. Если при хирургическом лечении, ранее, когда мы не имели возможности проводить лекарственную терапию в таком объеме, как сейчас, мы добивались пятилетней выживаемости в силу 10−15% заболевших. Сегодня этот показатель составляет 80%», — поделился академик РАН.

Рост детского заболевания раком, по словам врача, напрямую связан с негативным влияние окружающей среды. Развитие химической промышленности, асфальтобетонное производство и повышение фона радиации не способствуют «взрослению» раковых заболеваний.

Поляков подчеркнул, что современная медицина делает все для того, чтобы лечение детей было органосохраняющим и функциональным. Кроме того, эксперт напомнил, что пациенты, переболевшие раком в раннем возрасте, должны наблюдаться у онколога на протяжении всей жизни.