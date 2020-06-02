Рудковская пожаловалась, что ее сына после слухов о болезни стали избегать дети

Москва, 2 июня. Музыкальный продюсер Яна Рудковская пожаловалась, что ее сына Александра стали избегать другие дети. О случившемся во дворе инциденте она рассказала во время прямого эфира в Instagram.

Недавно в СМИ появились слухи о том, что у мальчика якобы «диагностировали нарушение психического развития». Рудковская и ее супруг, фигурист Евгений Плющенко поспешили опровергнуть эти сообщения и заверили, что доведут дело до суда.

«Когда он выходит во двор, его дети объезжают на велосипедах. Ему говорят: «Саша, что у тебя со здоровьем? Не подходи к нам», — цитирует продюсера НСН.

Рудковская констатировала, что «детям рот не закроешь», они лишь повторяют то, о чем судачат родители. Сыну она объяснила такое поведение ребят боязнью коронавируса.

После этой «страшной» истории Рудковская вместе с юристами собирается продвинуть в Госдуму закон о запрете СМИ печатать материалы про несовершеннолетних без разрешения родителей.

Напомним, что материал о «болезни» сына Рудковской появился в журнале StarHit. Продюсера возмутила не только статья, но и то, что она вышла в издании, где главредом является Наталья Шкулева. Журналистка и ее супруг Андрей Малахов — друзья Рудковской.

В материале утверждалось, что у мальчика якобы наблюдаются симптомы синдрома Аспергера, проявляющиеся трудностями в социальных взаимодействиях.