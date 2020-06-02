Заплаканная Вера Брежнева рассказала о депрессии во время самоизоляции

Москва, 2 июня. Последняя неделя выдалась тяжелой для певицы Веры Брежневой. Исполнительница поделилась тем, что на самоизоляции ее настигла депрессия.

Негативные стороны карантина касаются не только обычных людей, но и знаменитостей. Вера Брежнева призналась, что последнюю неделю провела буквально в слезах.

«Под конец карантина меня все-таки догнала «печалька», как я ни старалась бодриться. И несколько дней я была в таком состоянии. Ну, и «прекрасная» погода добавила свой вклад в него», — рассказала певица.

По словам знаменитости, раньше, когда у нее начиналась печаль, она отводила целый день, чтобы погрустить «по полной», однако в этот раз ситуация вышла из-под контроля.

«Вот прям и плакала, и жалела себя, и ничего не хотелось делать, я ничего не делала. А наутро я уже просыпалась и шла делать дела. Так было у меня и в этот раз, но одним днем это не закончилось. Получилась почти неделя», — добавила Брежнева.

Депрессия обернулась для звезды потерей аппетита, ей приходилось запихивать еду в себя. Чтобы как-то отвлечься девушка заставляла себя заниматься тренировками и другими занятиями.

Кроме того, Брежнева запомнилась на самоизоляции оригинальной защитной маской, которую она подобрала в тон к своему наряду, передает телеканал «360».