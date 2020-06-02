Продюсер Разин вступился за Валерию после скандала

Москва, 2 июня. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин назвал недопустимыми нападки на певицу Валерию и ее супруга продюсера Иосифа Пригожина.

«Валерия является уникальным талантом. Она — большой патриот нашей страны», — написал Разин в Instagram.

Разин напомнил, что в 2007 году Валерия бескорыстно и совершенно бесплатно выступила в Сочи и поддержала город, где в итоге состоялись Олимпийские игры-2014.

«Она всегда самостоятельно принимает решения. Она — очень душевный и очень добрый человек, поэтому говорить о Валерии можно бесконечно», — добавил продюсер.

Напомним, скандал разгорелся после того, как несколько знаменитостей пожаловались на отсутствие денег в период пандемии. Одним из первых стал Сергей Глушко, более известный как Тарзан, вскоре его поддержал и Иосиф Пригожин. Валерия в своем Instagram-аккаунте прокомментировала скандал, возникший вокруг ее супруга.

После заявления о «безденежье» в СМИ начали травить Валерию и ее супруга. «Коммунисты России» отправили паре несколько пачек лапши быстрого приготовления в качестве «гуманитарной помощи» после жалобы на «безденежье».