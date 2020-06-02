Стали известны подробности проведения парада Победы в Москве

Москва, 2 июня. В параде Победы на Красной площади в Москве используют элементы исторического парада 1945 года. Об этом рассказал главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

По его словам, мероприятие начнется в 10.00 по московскому времени. Оно будет длиться более полутора часов.

«Например, в начале парада будет исполнен «Юбилейный встречный марш», в вечернее время планируется аналогичный салют», — подчеркнул Салюков.

Напомним, основную часть участников парада Победы составят военнослужащие, имеющие иммунитет к коронавирусу. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу потребовал исключить контакты личного состава парадных расчетов с посторонними лицами.

Кроме того, глава оборонного ведомства сообщил, что для участия в параде 24 июня были отправлены приглашения вооруженным силам 19 государств. Всего в парадах Победы по всей России будут задействованы 64 тысячи человек. К участию в параде на Красной площади привлекут около 14 тысяч человек, в том числе 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев.

Президент России Владимир Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за парадом Победы 24 июня с трибуны на Красной площади. На днях президент России подписал указ о проведении 24 июня военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства также объявил, что 24 июня будет нерабочим днем.