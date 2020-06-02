ВМФ России принял на вооружение новейший атомный подводный ракетоносец

Военно-морской флот России пополнился новым кораблем сил ядерного сдерживания — на Краснознаменном Северном флоте состоялось подписание приемного акта атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения проекта 955А «Князь Владимир». Для того, чтобы состоялось подписание этого важного для всей страны документа, разработчики, строители и экипаж нового крейсера провели огромную работу по проектированию, строительству и проведению приемо-сдаточных испытаний ядерного подводного ракетоносца.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, свои подписи под актом приемки крейсера в состав Военно-морского флота России поставили председатель государственной комиссии по приемке кораблей главного командования ВМФ России капитан первого ранга Алексей Потешкин, гендиректор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко, генеральный конструктор ЦКБ МТ «Рубин» Сергей Суханов и командир экипажа крейсера К-549 «Князь Владимир» капитан первого ранга Владислав Дружин. Организационно крейсер вошел в состав 31-й дивизии атомных подводных лодок, базирующейся в Гаджиево Мурманской области.

Подводный крейсер К-549 «Князь Владимир» был заложен 30 июля 2012 года на «Севмаше» в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина. 17 ноября 2017 года крейсер был спущен на воду, в 2019-м — прошел полный цикл государственных испытаний, в ходе которых были подтверждены заложенные в него характеристики, в полном объеме испытан оружейный комплекс корабля. 30 октября 2019 года «Князь Владимир» выполнил стрельбу ракетным комплексом Р-30 «Булава», боевые блоки достигли полигона «Кура» в назначенное время. Завершающий, контрольный выход в море состоялся с 12 по 21 мая, в ходе которого крейсер осуществлял маневрирование в акватории Белого моря. По результатам этого выхода было принято решение о подписании приемного акта.

К-549 «Князь Владимир» является четвертым кораблем, построенным по основному проекту 955 «Борей», и первым, построенным по усовершенствованному проекту 955А «Борей-А», получившим значительные изменения в своей конструкции. В частности, визуально он отличается от трех предыдущих кораблей проекта 955 «Борей» (К-535 «Юрий Долгорукий», К-550 «Александр Невский» и К-551 «Владимир Мономах») отсутствием скоса ходовой рубки и «ракетного горба».

Ранее главком ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий заявил, что на новом крейсере, по сравнению с тремя предыдущими, будут улучшены показатели шумности, маневренности, управления вооружением. Крейсер имеет длину 170 метров. Его подводное водоизмещение — 24 тысячи тонн, подводная скорость — 29 узлов (54 км/ч). Рабочая глубина погружения составляет 400 метров, однако при несении боевой службы ракетный крейсер обычно находится на глубине 50 метров — с которой он может произвести ракетный залп, если на то поступит приказ.

Вооружение корабля включает в себя 16 твердотопливных баллистических ракет Р-30 «Булава», каждая из которых способна нести от шести до 10 боевых блоков мощностью до 150 килотонн в тротиловом эквиваленте на дальность до 9300 км. «Булава», как утверждают открытые источники, способна преодолевать существующие системы противоракетной обороны, в том числе на наиболее опасном, разгонном участке траектории. Кроме того, на борту корабля имеется шесть 533-мм торпедных аппаратов, через которые возможна стрельба торпедами, крылатыми ракетами, ракето-торпедами и постановка мин. Также на борту корабля имеются переносные зенитно-ракетные комплексы для противовоздушной обороны крейсера, находящегося в надводном положении. Автономность плавания крейсера составляет 90 суток, что позволяет иметь на службе в районах боевого применения необходимое количество ракетоносцев на Северном и Тихоокеанском флотах.

Отечественный ядерный подводный флот стратегического назначения в настоящее время представлен двумя дивизиями подводных ракетоносцев, имеющих на Северном флоте шесть кораблей проекта 667БДРМ и два проекта 955 (один — 955 и один — 955А), на Тихоокеанском флоте — один корабль проекта 667БДР и два проекта 955.

Для сравнения — ВМС США имеют два соединения подводных стратегических ракетоносцев типа Ohio общей численностью 14 подводных ракетоносцев (8 на Тихоокеанском флоте и 6 на Атлантическом), каждый из которых несет по 24 баллистические ракеты. ВМС Великобритании имеют четыре подводных ракетоносца типа Vanguard, имеющих по 16 пусковых шахт для баллистических ракет. ВМС Франции обладают четырьмя подводными атомоходами типа Triomphant, несущих по 16 баллистических ракет. ВМС Китая, по данным открытой печати, имеют на вооружении до восьми ракетоносцев проекта 094 (в модификациях 094, 094А и 094В) «Цзинь», несущих по 12 баллистических ракет.

Следует отметить, что все существующие в мире атомные подводные ракетные крейсеры стратегического назначения, за исключением российских подводных лодок проекта 955, отнесены к кораблям третьего поколения, тогда как «Борей» является представителем наиболее передового, четвертого, поколения таких субмарин.