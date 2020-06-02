Глава ДНР: Украина навязывает республикам войну в Донбассе

Донецк самостоятельно будет решать, кто имеет право представлять интересы Донбасса, а кто — нет. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Киев хочет сам выбирать

Республики Донбасса со своей стороны на переговоры с Киевом должны представить «признанных представителей гражданского общества». Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Они должны быть непричастны к военным действиям или убийствам наших солдат, а также ничего не иметь общего с сепаратистскими и террористическими организациями. Это должны быть признанные представители гражданского общества», — сообщил глава офиса Зеленского.

При этом украинский политик рассказал, что в Киеве хотят создать некий новый орган в рамках минского процесса. В его работе будут принимать участие жители неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса.

Более того, по мнению Ермака, переговоры в Минске «практически не были переговорами», а решения саммита «нормандской четверки» на практике не выполняются.

Украина навязывает войну

Как отметил Денис Пушилин, кому Донецкая Народная Республика дает полномочия представлять интересы ее жителей на переговорной площадке в Минске, решать не Киеву. Как вторая сторона конфликта Донецк сам определяет своих представителей.

«Навязывание дискуссии по поводу того, кто имеет право участвовать в переговорном процессе, — это сознательная позиция Украины с целью завести его в тупик. Позиция неконструктивная, вредоносная, подтасовочная. Никто не давал права причислять наших граждан к террористической организации. Ни один орган или международная инстанция таковыми жителей республик не признали и не могли признать», — пояснил Денис Пушилин.

По словам главы ДНР, украинский политик громогласно отрекается от Минских соглашений, которые, по его мнению, «практически не были переговорами». Ермак перечеркивает пять лет диалога в Минске по мирному урегулированию, альтернатива которому — война.

«Этот выбор Украина демонстрирует и на линии соприкосновения постоянными обстрелами населенных пунктов республики. Киев навязывает политическую и военную эскалацию конфликта», — заключил Денис Пушилин.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.