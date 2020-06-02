Пугачева назвала красавицей дочь Орбакайте с «сумасшедшей» прической 

Нью-Йорк, 2 июня. Восьмилетняя дочь певицы Кристины Орбакайте Клавдия Земцова вместе с родителями отпраздновала окончание учебного года в одной из элитных школ США.

Как рассказала девочка в Instagram, день ознаменовался не только завершением учебы, но и «сумасшедшими» прическами. Причем цветные пряди и украшения появились не только в волосах школьницы, но и ее родных.

«В нашей школе в последний учебный день — праздник сумасшедших причесок», — написала девочка.

Подписчиков Земцовой впечатлило нестандартное завершение учебного года. Отметилась в комментариях и бабушка девочки, певица Алла Пугачева, назвавшая внучку красавицей.

«Очень здорово!!!» — написала gorbunova1067.

«И маникюр, и такая яркая прическа. Крутышка. Родители тоже не отстают» — заметила _ka_anya.

«Поздравляю с долгожданными каникулами», — написала kylinich.y.

Напомним, что девочка — третий ребенок Орбакайте. В браке с певцом Владимиром Пресняковым-младшим она родила сына Никиту. Будучи замужем за бизнесменом Русланом Байсаровым — сына Дени. Отношения с предпринимателем Михаилом Земцовым она зарегистрировала в 2005 году, а их дочь родилась спустя семь лет в Майами.

Старший сын Орбакайте недавно бурно отпраздновал 29-летие, пригласив, несмотря на самоизоляцию, компанию друзей.