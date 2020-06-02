Оленин день 2020: что отмечают, традиции, приметы, заговоры, запреты для девушек на 3 июня

Оленин (Еленин) день отмечается 3 июня, праздник связан с несколькими важными в жизни верующих событиями. На Руси в это время традиционно начинали сеять лен и огурцы, также завершался сев поздних сортов пшеницы.

Что отмечают 3 июля

Оленин (Еленин) день — народное название христианского праздника в честь равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены. Константин основал город Константинополь, ставший одной из столиц христианства. Царь всячески поощрял и поддерживал церковь, будучи уверен, что именно христианство — религия будущего. Именно из Константинополя христианство пришло в Россию.

Мать Константина — царица Елена — не уступала сыну в благочестии, ей принадлежит огромная роль в распространении христианства и сохранении реликвий, связанных с земной жизнью Иисуса Христа. По ее инициативе в Иерусалиме были проведены раскопки, в ходе которых были обнаружены Гроб Господень, Животворящий Крест и другие реликвии. Елена воздвигла Храм Гроба Господня, способствовала увековечению следов христианства, боролась с язычеством. За подвиги веры Константин и Елена удостоились титула равноапостольных.

Кроме того, 3 июня в России проводится празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери. Особо торжественно эту икону чтут осенью, а летом вспоминают, как чудотворный образ Богородицы помог спасти Москву в 1521 году от нашествия хана Махмет-Гирея.

Кроме того, 3 июня по традиции стартует 150-километровый Великорецкий крестный ход в честь явления иконы Николая Чудотворца (так называемый Великорецкий образ святителя Николая Чудотворца). Это один из самых знаменитых крестных ходов в России, известный с XV века. Крестный ход проходит с 3 по 8 июня, в этом году из-за пандемии, вызванной коронавирусом, он проводится по особым правилам (сокращение маршрута, обязательное использование средств защиты, богослужения на открытом воздухе и так далее).

Оленин день на Руси: приметы и традиции, что нельзя делать.

На Оленин день на Руси начинали сеять лен и огурцы, также завершался сев пшеницы поздних сортов. Говорили:

«Олене — льны, Константину — огурцы».

Были специальные обряды, чтобы лен хорошо уродился. Например, в семена с посевным льном женщины тайно клали печеные яйца, которые собирали со всей деревни и пекли в общей печи. Эти яйца сеятели подкидывали вверх как можно выше, чтобы лен хорошо рос. Затем яйца съедали с приговором:

«Пусть лен уродится такой же белый как яичко».

Скорлупу от яиц привозили домой, из нее делали прикорм для кур, считалось, что после этого они будут лучше нестись.

Женщины сеяли лен, сняв с себя почти всю одежду, за исключением самого необходимого. При этом сеятельницы причитали, чтобы батюшка-лен уродился получше и у бабы было из чего соткать рубаху.

День был посвящен также огурцам. Чтобы рассада лучше принялась, на грядку медленно тащили старый лапоть, приговаривая:

«Как долго лапоть плелся, так пусть и огурцы плетутся» (то есть огуречные усы вьются).

Девушкам в Оленин день запрещалось заплетать косы, полагалось весь день ходить с распущенными волосами. Это считалось необходимым, чтобы и волосы у красавиц, и лен в поле росли длинными, сильными и не путались.

Под запретом в этот день были также плетение венков и сбор трав, считалось, что это может помешать льну вырасти. Девушкам в этот день строго запрещалось ходить на водоем, чтобы водяной не сманил.

Приметы и поговорки