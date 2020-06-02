ДОСААФ расследует аварию учебного самолета Як-52 в Нижегородской области

Нижний Новгород, 2 июня. Внутренняя комиссия ДОСААФ России выяснит обстоятельства аварии легкомоторного самолета Як-52, которая произошла 30 мая во время учебно-тренировочного занятия в Богородском районе Нижегородской области, передает корреспондент Федерального агентства новостей со слов директора Департамента авиации ДОСААФ Андрея Шумского.

По словам Шумского, в состав комиссии войдут сотрудники аппарата Центрального совета ДОСААФ России и регионального отделения ДОСААФ Нижегородской области.

Напомним, инцидент произошел во время руления по земле. По предварительной информации самолет с бортовым номером RF-01225, за штурвалом которого был ученик, задел землю винтом, после чего у него загорелся моторный отсек. Пилот получил 15% ожогов тела и был отправлен в госпиталь Приволжского исследовательского медицинского университета.