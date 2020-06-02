ЦИК показала образец бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию РФ

Москва, 2 июня. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России показала образец бюллетеня для голосования по поправкам в конституцию.

Как видно по снимку, бюллетень будет содержать лишь один вопрос.

«Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» — так он сформулирован.

Участнику голосования предлагается поставить отметку в одном из расположенных ниже квадратов с вариантами «да» или «нет».

Так будет выглядеть бюллетень для голосования по конституции. Либо «да», либо «нет». pic.twitter.com/11IXQiIYgB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 2, 2020

О необходимости внесения изменений в основной закон страны заявил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Глава государства на выступлении 15 января подчеркнул, что спустя годы после принятия нынешней Конституции РФ многое изменилось, и поправки, учитывающие это, давно назрели.

Поправки к Конституции РФ вступят в силу только после всенародного голосования. И в том случае, если их поддержит большинство граждан. Первоначально голосование планировали провести 22 апреля, но из-за введения режима самоизоляции в связи с пандемией его решили перенести.

В минувший понедельник было решено, что голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. В Госдуме и Совфеде ранее объяснили, почему нужны, например, социальные изменения в основной закон страны.