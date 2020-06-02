Навальный оскорбил ветерана Великой Отечественной войны

Москва, 2 июня. Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло обратился в Следственный комитет с требованием проверить высказывания блогера Алексея Навального на предмет реабилитации нацизма.

Ранее Навальный опубликовал в соцсетях пост с комментариями к видеоролику, в котором известные россияне выражают поддержку поправкам в конституцию. Скандальный блогер выступил с резкой критикой в адрес участников видео, назвав их «продажными холуями».

«О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести», — написал Навальный.

Одним из участников видеоролика в поддержку поправкам в конституцию стал ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло осудил пост Навального, а также потребовал привлечь блогера к административной ответственности за оскорбление Артеменко.

Он также напомнил, что ранее сторонники Навального организовали атаку на сайт «Бессмертного полка», в результате чего стали фигурантами уголовного дела реабилитации нацизма. Ремесло считает, что Навальный может быть организатором атаки на сайт «Бессмертного полка». Член Общественной палаты РФ обратился с заявлением к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и прокурору Москвы Денису Попову с требованием проверить действия и высказывания Навального на причастность к реабилитации нацизма.

«С учетом этих фактов и последних действий Навального, данный гражданин может стоять за атакой на «Бессмертный полк» и иными преступлениями», — написал Ремесло в своем Telegram-канале.

Напомним, в середине мая СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Фигурантами уголовного дела стали Даниил Симонов, Андрей Шабанов, Денис Воронцов и Вячеслав Круглов, которые разместили на сайте «Бессмертного полка» фотографии нацистов. Позднее они были задержаны. В свою очередь Илья Ремесло установил, что все подозреваемые связаны со структурами Алексея Навального. В частности, Круглов состоял в штабе блогера в Ульяновске, а также был осужден за экстремизм.