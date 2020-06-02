Многодетная семья получила мастерскую, обещанную Путиным. ФАН-ТВ

В семье Ефановых 20 детей, 12 из них приемные. Но помощь главы семейства Сергея этим не ограничивается. Он обучал воспитанников детских домов и интернатов столярному мастерству. На основе этой инициативы был создан социальный проект «Маленькие домики для большой семьи». Отец семейства помогал детям социализироваться и получать полезные навыки. Дочь Софья победила с проектом на конкурсе добровольцев России «Мой проект — моей стране!».

Но идея понравилась не только членам жюри. Когда в Липецкую область приехал Владимир Путин, девочка рассказала президенту, что им не хватает столярной мастерской для лучшей реализации проекта. Здание было построено уже 20 мая, а торжественное открытие прошло в день защиты детей.

«Мы в мастерской будем дальше заниматься с детьми, учить ребят из детских домов, интернатов и вообще всех желающих работать по дереву. Также мы будем преподавать уроки не только детям, но и даже взрослым, которые хотят заниматься», — поделилась планами Софья Ефанова.

В просторной мастерской есть все для комфортных занятий: большой зал в 100 кв. м, высокие потолки, кухня и кабинет педагога.

«Более 100 человек хотят приезжать, хотят учиться, родители с детьми. Все хотят, чтобы их детей чему-то научили», — подчеркнул глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Благодаря просторной мастерской в 200 кв. м с шестиметровыми потолками, воспитанники смогут делать более сложные и крупные модели.

«Или заготовить материал на декоративную беседку. На любое изделие больших объемов. То есть просторно, светло, можно наготовить и собрать», — радуется основатель мастерской Сергей Ефанов.

Мастерская в селе Крутые Хутора строилась три месяца. Реализацию проекта осуществили на внебюджетные средства. Занятия обещают сделать бесплатными.