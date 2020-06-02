Клинцевич рассказал, когда украинская армия станет для Киева «колоссальной обузой»

Морально-психологическое состояние военнослужащих украинской армии из-за социально-бытовых проблем крайне низкое. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал сенатор Франц Клинцевич.

Так собеседник ФАН прокомментировал задержание военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму за незаконное пересечение государственной границы России. По данным ФСБ, у солдата при себе не было никаких документов и находился он в состоянии алкогольного опьянения. При досмотре у военнослужащего нашли вещество, похожее на наркотик. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы России.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заметил, что пока подобные прецеденты носят не массовый характер. К тому же военнослужащие с таким неадекватным поведением есть практически в любой армии. Однако на этот частный случай нужно смотреть по-другому, говорит он.

«Непонятно, каким образом гражданин перешел границу. Если он сделал это в пьяном состоянии и наркотическом опьянении, то это говорит не только об неадекватности военнослужащего, но и об его возможных намерениях провести диверсию в Крыму. Вряд ли она могла быть подготовленной, но, находясь в нетрезвом состоянии, украинский военный мог что угодно сделать», — отметил Клинцевич в интервью ФАН.

Такие инциденты показывают сложную ситуацию в украинской армии, утверждает сенатор. Речь идет об обычных офицерах и солдатах ВСУ, которые не удовлетворены своим положением.

«Деньги в армию вложили и даже накачали ее неким патриотизмом. Однако те, кто зарабатывает на этом патриотизме, чуть-чуть обозначили службу (представители АТО) и ушли. А офицеры и солдаты, кто служит, находятся в тяжелейшем положении. Военным украинской армии приходиться испытывать социальные неудобства и еще получать низкую зарплату. Вся работа, которая связана с дисциплиной в армии, запущена — процветает коррупция и поборы. Сегодня морально-психологическое состояние военнослужащих из-за бытовых проблем крайне низкое», — сказал Клинцевич.

Кроме того, техника украинской армии находится в плачевном состоянии. По словам Клинцевича, хорошие вооружения советского производства, которые были раньше у украинской армии, проданы.

«Так, мы можем это наблюдать по Крыму, когда танки, самолеты, корабли там находятся в недвижимом состоянии. Когда властям Украины сказали, что можете забирать свою технику, то они ее оставили, ведь у них нет ни копейки средств, чтобы отремонтировать ее. Тем не менее Киев на этом сегодня спекулирует. А Россия также тратит деньги, чтобы охранять эту технику. При этом со временем она превращается в металлолом», — указал собеседник ФАН.

Сенатор прогнозирует, что дальше для Украины все «будет еще хуже». Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, приведет к тому, что руководству Европы и США «будет уже не до Украины».

«Их поддержка все больше превращается в моральную и политическую, а материально Украине помогать никто не будет. Пройдет год и армия станет колоссальной обузой для государства, так как нужно будет платить пенсии, а экономика развалена», — резюмировал Клинцевич.

Ранее сообщалось, что Украина намерена создать «москитный флот», используя списанные патрульные катера малого водоизмещения MK-VI, которые могут быть предоставлены Вашингтоном. В рамках модернизации Вооруженных сил Киев запланировал также закупить на Западе многоцелевые военные самолеты, чтобы сменить боевые машины, которые были произведены во времена СССР.