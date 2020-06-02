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ФАН поздравляет победителей оперативного конкурса «Хорошие новости России»

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ФАН поздравляет победителей оперативного конкурса «Хорошие новости России»

Редакция Федерального агентства новостей готова назвать имена победителей малого конкурса «Хорошие новости России». На этот раз золото досталось журналисту из Карелии, приз за второе место уезжает в Свердловскую область, а бронзу завоевал автор из Рязани.

Лидером конкурса стала журналистка карельского регионального телеканала «САМПО ТВ» Ксения Ларина. Ее сюжет «Алексей Потапов и его команда» покорил 56% участников голосования. Материал Ксении посвящен местному предпринимателю, который вместе с единомышленниками сшил и доставил более 1,5 тысячи защитных масок в медицинские учреждения Карелии.

Второе место заняла журналист издания «Час Пик» Айгуль Сабирова. Ее статья «Гагарин вернулся в Среднеуральск», посвященная непростой истории бюста первому космонавту, завоевала симпатии 42% участников интернет-голосования.

Обладательницей бронзы стала журналист портала «62ИНФО» Александра Можаева. Материал «Десять лет страшным лесным пожарам. Что сделала Рязанская область, чтобы они не повторились?» набрал 2% голосов.

ФАН поздравляет победителей оперативного конкурса «Хорошие новости России»

Очередной этап оперативного конкурса «Хорошие новости России» проходил с 26 мая до 23 часов 59 минут 1 июня. В голосовании приняли участие 1 930 пользователей Сети.

Напомним, приз за первое место составляет 30 тысяч рублей. Обладатель второго места получает 20 тысяч рублей, а вознаграждение за третье место — 10 тысяч рублей. Итоги оперативного конкурса «Хорошие новости России» подводят дважды в месяц.

Что говорят победители

Федеральное агентство новостей связалось с призерами малого конкурса «Хорошие новости России». Победительница Ксения Ларина поделилась своими впечатлениями.

«Замечательный конкурс. Для журналистов это — хорошая возможность себя проявить. Можно сказать, что мы всей редакцией участвовали — все за меня переживали. Впервые я участвую в таком конкурсе и думаю, что буду пробовать еще», — сказала Ксения Ларина.

Журналистка считает, что популярность ее сюжета о карельском предпринимателе, который шьет защитные маски для медучреждений республики, — показатель, что именно сейчас в обществе есть запрос на хорошие новости.

«Очень важно показывать то, как люди ведут себя в это тяжелое время. Каждый проявляет себя по-своему. Даже обычные люди — кто-то занимался до этого деревом или лазерной резкой — стараются подключиться к благотворительности. Каждый друг другу сейчас помогает. Мне кажется, это важная тема сейчас для людей», — сказала Ксения Ларина.

ФАН поздравляет победителей оперативного конкурса «Хорошие новости России»

Обладательница второго места Айгуль Сабирова рассказала о создании своей статьи, посвященной восстановлению бюста Юрию Гагарину силами жителей Среднеуральска. Корреспондент объяснила, почему считает важным и нужным поднимать в обществе такие вопросы.

«Тема о возвращении домой бюста Гагарину была продолжением цикла о непростой ситуации с памятником. Бывший в забвении несколько лет, сегодня он буквально возрожден из пепла благодаря поддержке общественного движения «За местное самоуправление», газете «Час Пик», администрации города Среднеуральск и многим неравнодушным жителям. Пусть Россия узнает, что здесь с уважением относятся к истории, берегут ее изо всех сил для подрастающих поколений», — сказала Айгуль Сабирова.

Бронзовый призер конкурса, Александра Можаева, отметила: в современном обществе не хватает не столько позитивных событий, сколько внимания к ним.

«Потому что хорошие новости вокруг нас есть всегда. Всегда есть то, что способно рассказать о мире что-то жизнеутверждающее. Мир вокруг нас меняется и меняется, в том числе к лучшему. Главное — видеть это, и дать другим людям возможность тоже это увидеть», — сказала Александра Можаева.

Редакция ФАН поздравляет призеров конкурса и желает всем новых побед!

Большой конкурс «Хорошие новости России»

А сейчас важная новость для тех, кто собирался, но до сих пор не решился подать заявку на участие в большом конкурсе «Хорошие новости России». Осталось всего несколько дней до окончания приема работ.

Прием материалов на конкурс начался 3 февраля 2020 года и продлится до 23 часов 59 минут 7 июня. Работы принимаются в пяти номинациях: «Общество и социальные проекты», «Герои современности», «Экономика страны или региона», «Наука и инновации» и «Спорт».

ФАН поздравляет победителей оперативного конкурса «Хорошие новости России»

Победители получат дипломы конкурса «Хорошие новости России» и денежные призы в размере ста тысяч рублей. Кроме того, конкурсная комиссия присудит специальный приз жюри, и его обладатель также получит сто тысяч рублей.

ФАН проводит большой конкурс «Хорошие новости России» уже в третий раз. Его главная цель — поддержать журналистов и блогеров из регионов РФ, продвигающих конструктивную повестку и позитивные новости о России. Подробнее ознакомиться с условиями участия в конкурсе можно здесь.

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