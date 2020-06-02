Выходцы из РФ в шапках-ушанках защитили ресторан в Сан-Диего от толпы протестующих

Вашингтон, 2 июня. Люди встали на защиту русского ресторана Pushkin в Сан-Диего от толпы протестующих. Как рассказал владелец заведения Айк Газарян, в ходе массовых беспорядков толпа переворачивала автомобили, поджигала банки и здания.

Газарян добавил, что у заведения собрались его друзья — евреи, азербайджанцы, армяне, русские, украинцы. 12 человек привезли с собой оружие.

«Они шли прямо на нас, стреляя из хлопушек и запуская фейерверки. Но они видели, что мы защищаем свой ресторанам и соседние магазины. Не многие осмеливались подойти», — уточнил хозяин заведения.

Как пишет РИА Новости, вместе с другими собравшимися они выстроились перед входом в заведение. В результате толпа протестующих прошагала мимо русского ресторана.

«Никого не бьем, никого не трогаем, не даем ничего сломать, не даем взломать ресторан», — объяснил Айк Газарян.

Напомним, в Нью-Йорке дневные мирные протесты в память о Джордже Флойде переросли в массовые беспорядки. Участники акций начали грабить магазины, беспрепятственно вынося из них все ценное.

По словам очевидцев, мирное шествие превратилось в бунт за несколько минут.