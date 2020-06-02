Отоларинголог рассказал, как не потерять обоняние после коронавирусной инфекции

Москва, 2 июня. Потеря обоняния и слуха на всю жизнь может грозить переболевшим коронавирусом пациентам. Об этом рассказал руководитель лор-клиники, кандидат медицинских наук, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев.

«Коронавирус может привести к изменению либо полной потере вкусовых ощущений. То же самое происходит с обонянием. Наступает гипосмия, когда снижается обоняние, или аносмия, когда способность ощущать запахи полностью пропадает. При заражении коронавирусом организм не может быстро погасить воспаление, и это состояние становится хроническим. Когда человек выздоравливает, он чувствует себя хорошо, у него пропадает высокая температура, слабость, а сниженное обоняние может остаться навсегда», — подчеркнул Зайцев в интервью URA.RU.

Отоларинголог отметил, что таких последствий можно избежать, если бдительнее отнестись к первым симптомам заболевания. Он призвал зараженных COVID-19 использовать как противовирусное, так и симптоматическое лечение. Эксперт советует использовать противовоспалительные, антисептические, гормональные спреи и растворы на основе морской соли для снятия отеков и воспалений полости носа. Он также отметил, что летом проявление симптомов простуды может может в большинстве случаев являться показателем заражения COVID-19. Дело в том, что в летний период сезонная заболеваемость простудой не такая высокая, как осенью.

Ранее о том, что переболевшие коронавирусом могут потерять обоняние навсегда, заявила замдиректора Monell Chemical Senses Center Даниэлла Рид. Она выдвинула предположение, что рецепторы, идущие к мозгу, не пропускают туда вирус ценой собственного существования. О временной потере обоняния и притуплении вкусовых рецепторов в интервью телеканалу «Россия-1» ранее также заявлял и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переболевший коронавирусной инфекцией.