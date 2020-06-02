Украина анонсировала переговоры по Донбассу в «нормандском формате»

Киев, 2 июня. Переговоры глав МИД государств, входящих в «нормандский формат», состоятся в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Во вторник дипломат прибыл в Берлин для обсуждения вопросов урегулирования ситуации в Донбассе и интеграции Украины в Евросоюз. Запланирован также разговор на тему предоставления Киеву статуса участника программы расширенных возможностей НАТО.

В ходе поездки Кулеба анонсировал переговоры в «нормандском формате» (Россия, Франция, Германия и Украина) на уровне министров иностранных дел.

«Уже скоро пройдет очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс», — сказал министр.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. В тот год Донецкая и Луганская народные республики не приняли итогов Майдана и потребовали независимости. В ответ новое руководство Украины, пришедшее к власти в результате госпереворота, развернуло против них военную кампанию.

Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать в рамках «нормандского формата», а также на площадке в Минске в рамках встреч контактной подгруппы. Но Киев систематически нарушает Минские соглашения.

Ранее Украина предложила проводить переговоры по Донбассу в «будапештском формате» без участия России. А сенатор Алексей Пушков назвал это «мертворожденной» затеей.